【韓燒必備 】超市一款醃製豬肉緊急回收

一款在全澳六個州的超市有出售的醃製豬肉產品，因有「未聲明過敏原」而被緊急回收。





新州食品管理局（NSW Food Authority）宣布，從Coles和Woolworths店中回收290克包裝的Hanabi醃製豬肉。





當局表示，此次回收是因為產品中存在「未聲明的小麥/麩質過敏原」。





產品由澳洲的Oriental Merchant Pty Ltd生產，這款醃製的肉在韓國烹飪中常用。召回通知稱，任何對小麥或麩質過敏或不耐受的消費者，如果食用了該產品，可能會有反應。





回收通知中指出，「對小麥或麩質過敏或不耐受的消費者，不應食用此產品，應將其退還到購買地點。」





受此次回收影響的產品的最佳食用日期在2024年5月23日和6月6日之間，受影響的消費者有資格獲得全額退款。



根據回收通知，這款經過醃製的肉在新州、昆州、維州、塔州和西澳的Coles超市出售，並在新州、昆州和維州的Woolworths商店出售。





目前，Woolworths線上商店將產品列為「缺貨」。





如需了解更多訊息，消費者可致電 03 9250 8133 或發送電子郵件至 ominfo@oriental.com.au 聯繫 Oriental Merchant Pty Ltd。





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