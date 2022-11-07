昆州早產嬰出生帶 2 公斤腫瘤 奇蹟生還

在8月時，一名早產三個月的女嬰在昆州 Mater Mothers＇醫院出生，湯姆森（Saylor Thomson）在出時體重只有1025克，但尾骨卻伴隨著一個等同她體重兩倍的2公斤腫瘤。





湯姆森的腫瘤在20周的掃瞄中已被發現，當時醫生已向她的父母表示她只有25-40%的生存機會。每4萬個嬰兒中就有一個可能出現骶尾部畸胎瘤的情況。





然而，她的父母仍抱有一絲希望。





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醫生庫馬爾（Saliesh Kumar）在由 25 名外科醫生、新生兒科醫生、麻醉師、手術室工作人員、護士和助產士組成的團隊的支持下為接生。





在湯姆森出生的數分鐘後，該團隊馬上開始為她進行長達6 小時的手術，以從她的尾骨中切除骶尾部畸胎瘤。





Mater母親醫院和昆州兒童醫院的新生兒和兒科外科醫生博爾齊（Peter Borzi）表示其腫瘤大小極為罕見。





手術包括切除賽勒的部分尾骨，以防止腫瘤再次生長。





醫生博爾齊表示：在手術過程中需要為湯姆森輸五次血，但事實證明她「強壯而有韌性」。





逾兩個月後，湯姆森康復得很好，而且一天比一天強壯。





幫助分娩的母胎醫生庫馬爾（Saliesh Kumar）表示，在湯姆森身上切除的腫瘤，是他在該醫院中為嬰兒移除過最大的腫瘤。





庫馬爾表示他們不知道腫瘤為甚麼會生長，但它來自胚胎生殖細胞，在女嬰中發生的可能性是男嬰的四倍。





他指湯姆森的腫瘤非常大而且非常複雜，而且腫瘤更延伸到她的骨盆和腹部。





他解釋不少嬰兒在懷孕時若出現有關情況已難以存活，因為這些腫瘤就像一個分流器，使嬰兒會出現心臟衰竭。





庫馬爾亦表示另一大風險就是在分娩時，會出現腫瘤破裂的風險，可能會大量出血。





該醫院的新生兒科醫生莫斯林（Richard Mausling）表示，Mater 團隊的專業知識及技能是湯姆森活著的原因。





他說：自湯姆森出生以來，她愈來愈強壯，現在已接近3公斤。





湯姆森的母親表示在28周時，她就穿羊水，嬰兒出現早產跡象。當初社工與外科醫生向她表示腫瘤與嬰兒早產，幾乎沒可能成功生還時，她歇斯底里地痛哭。





她指知道她已經歷過這一切，能將湯姆森抱著懷裡，是一件十分特別的事。



