【麻疹警報！】曾到雪梨坎培拉機場國民留意是否有麻疹症狀

新州衛生部表示，一名飛往雪梨的首都領地居民被診斷出患有麻疹後，該部門敦促在星期二（14／2） 及星期三曾經乘坐兩班航機的乘客以及曾經在國際和國內機場逗留的乘客留意是否有麻疹的病徵。





兩班航機分別是於星期二晚上 7 時從雅加達起飛，周三早上 6時 20 分抵達雪梨的 QF42 航班和周三上午 10時從雪梨起飛飛往首都領地的 QF1433 航班。 新州衛生部表示，兩班航班上的乘客要保持高度警惕，看看是否會在未來幾天出現任何麻疹症狀。





其他有可能接觸過該病人的還包括曾經在2月15日早上 6時至 8時在雪梨機場國際抵境大樓（包括行李領取處和海關）及同日上午 10時前在國內出境大樓的人士。同時，在周三上午 11時至 11時 30 分期間曾經在堪培拉機場國內抵境大樓（包括領取行李區）的人士要留意是否有麻疹症狀。





另外，一些在當天早上在國際和國內大樓之間乘坐澳航轉機巴士的乘客亦需要保持警惕。





當局相信該名首都領地居民是在亞洲旅行期間感染了痲疹病毒。





新州衛生部傳染病署理總監托德（ Katherine Todd）說，雖然這些地點不會構成持續風險，但一些容易感染麻疹的人以及在上述時間到過這些地方的人士應該在未來兩星期直至 3 月 5日前保持警惕.





托德說：『最有可能感染麻疹的是 12 個月以下的嬰兒，因為他們年紀太小而無法接種疫苗，以及任何未完全接種麻疹疫苗的人，其中可能包括一些成年人。』





任何曾乘坐上述航班、懷孕、免疫功能低下、未滿 1歲且之前未接種過麻疹疫苗的人士，請立即撥打 1300 066 055 緊急聯絡當地公共衛生部門尋求建議。





麻疹症狀可能包括發燒、眼睛疼痛、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛和出現紅色斑點狀皮疹。 麻疹對小孩來說可能是致命的。





托德說：『如果你出現有關症狀，請預先打電話給你的家庭醫生，以確保你不會和其他病人一起在候診室等候。』





她亦指出：『麻疹-腮腺炎-風疹疫苗是安全有效的預防麻疹的方法。 對於 1966 年或之後出生且尚未接種過兩劑疫苗的任何人，均可免費接種。 如果不確定自己是否有接種過兩劑疫苗，大家亦可以再接種一劑疫苗，那是安全的。』





麻疹是一種傳染性很強的疾病，通常通過患者咳嗽和打噴嚏在空氣中傳播這種疾病。





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