【一不離二？】Medibank可能再次捲入網絡資料被盜事件

據《澳大利亞人報》報道，澳洲最大的私人醫療保險公司Medibank向該報證實，再次捲入另一項重大網絡資料被盜的事件，今次相信是涉及俄羅斯網絡犯罪集團 CL0P 的入侵，同時， 澳洲四大會計師事務所中， 相信亦有的兩間事務所受到影響。

(FILE) GERMANY CRIME DARKNET

據《澳大利亞人報》報道，澳洲最大的私人醫療保險公司Medibank向該報證實，再次捲入另一項重大網絡資料被盜的事件 Source: EPA / SASCHA STEINBACH/EPA

Medibank 是美國文件傳輸服務 MOVEit 的客戶，該公司發現其軟件出現漏洞， 並被俄羅斯犯罪集團 CL0P 侵入該網絡。

據Medibank一名發言人表示，MOVEit 在澳洲的營運商Ipswitch已經聯絡Medibank，確認有關問題。

該報道又指，普華永道（PricewaterhouseCoopers） 和安永會計師事務所（EY）及美國能源部都受到了今次事件影響。

Medibank的發言人表示， 他們將繼續調查並與供應商密切合作，但他表示，現階段他們並沒有發現有客戶的數據遭洩露。

去年，Medibank亦因為涉及一次澳洲有史以來最大一宗網絡資料被盜的事件，影響達 970 萬名客戶。

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在黑客將盜取的客戶數據在暗網上洩露後，Medibank 宣布經已委託審計公司德勤對其資料被盜勒索事件進行外部檢討。

當時，Medibank 主席威爾金斯（Mike Wilkins）表示，他們將「在適當的情況下公開檢討的主要結果」，並且 Medibank 將在安全的時候，分享他們的經驗教訓，以幫助指導和保護澳洲企業免受類似的數據外洩事件的影響。但當上個月這份期待已久的檢討出爐後，Medibank卻拒絕向外界公開有關結果， 同時，亦未詳細說明檢討報告內的建議具體內容。

而俄羅斯網絡犯罪集團 CL0P亦曾經多次入侵一些本地大公司的網絡，例如在今年三月，皇冠賭場及Rio Tinto都曾經被該集團入侵他們的網絡並遭受威嚇。

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Published 20 June 2023 12:03pm
Updated 23m ago 1:08pm
By Selina Kong
Source: SBS