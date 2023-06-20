【一不離二？】Medibank可能再次捲入網絡資料被盜事件

Medibank 是美國文件傳輸服務 MOVEit 的客戶，該公司發現其軟件出現漏洞， 並被俄羅斯犯罪集團 CL0P 侵入該網絡。





據Medibank一名發言人表示，MOVEit 在澳洲的營運商Ipswitch已經聯絡Medibank，確認有關問題。





該報道又指，普華永道（PricewaterhouseCoopers） 和安永會計師事務所（EY）及美國能源部都受到了今次事件影響。





Medibank的發言人表示， 他們將繼續調查並與供應商密切合作，但他表示，現階段他們並沒有發現有客戶的數據遭洩露。





去年，Medibank亦因為涉及一次澳洲有史以來最大一宗網絡資料被盜的事件，影響達 970 萬名客戶。





在黑客將盜取的客戶數據在暗網上洩露後，Medibank 宣布經已委託審計公司德勤對其資料被盜勒索事件進行外部檢討。





當時，Medibank 主席威爾金斯（Mike Wilkins）表示，他們將「在適當的情況下公開檢討的主要結果」，並且 Medibank 將在安全的時候，分享他們的經驗教訓，以幫助指導和保護澳洲企業免受類似的數據外洩事件的影響。但當上個月這份期待已久的檢討出爐後，Medibank卻拒絕向外界公開有關結果， 同時，亦未詳細說明檢討報告內的建議具體內容。





而俄羅斯網絡犯罪集團 CL0P亦曾經多次入侵一些本地大公司的網絡，例如在今年三月，皇冠賭場及Rio Tinto都曾經被該集團入侵他們的網絡並遭受威嚇。





