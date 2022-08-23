【驚！】印度爆發新病毒

這個名為「番茄流感」（Tomato flu）的病毒在 5 月 6 日首次在印度喀拉拉邦（Kerala）的 Kollam 區發現，至今已有 82 名 5 歲以下兒童受到感染。





據《柳葉刀醫學雜誌》有關呼吸系統的醫學報道指，「番茄流感」這個名字來自於在被感染的病人身體上發現的巨大紅色像番茄大小的水泡。





在感染了番茄流感的兒童中所觀察到的主要症狀與基孔肯雅熱相似，包括高燒、皮疹和關節劇烈疼痛， 並且在全身出現紅色和令人感到疼痛的水泡，而這些水泡會逐漸擴大到像番茄般大小，類似在年輕人身上看到的猴痘病毒。番茄流感也會在皮膚上出現皮疹，進一步的症狀包括疲勞、噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、脫水、關節腫脹、身體疼痛和像流感的症狀，症狀亦與登革熱相似。





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由於番茄流感與基孔肯雅熱和登革熱以及手足口病相似，因此治療的方法也是相類似，即患者要進行隔離、休息、大量飲水和用熱水海綿來緩解皮疹造成的不適。亦會使用止痛藥來對付發熱和疼痛等症狀 。





番茄流感通常透過密切接觸傳播。幼兒也容易因為使用尿布、接觸不乾淨的表面以及將東西直接放入口中而感染這種疾病。如果對預防和控制兒童感染番茄流感的情況失效，亦可能會令病毒在成年人中爆發，導致嚴重後果。





番茄流感病毒引起的病癥與新冠病毒的症狀十分相似， 兩者最初都有發燒、疲勞和身體疼痛的情況，一些新冠患者雖然亦有報告出現皮疹的情況，但報道指該病毒與新冠病毒沒有關連。





報道亦表示，番茄流感可能是兒童感染基孔肯雅熱 （chikungunya）或登革熱（dengue fever）的後遺症，而不是病毒感染。 該病毒也可能是手足口病的病毒新變種，手足口病主要是一種在1-5 歲的兒童和免疫力低的成年人中常見的傳染病。 暫時並沒有特定的藥物可以治療番茄流感。









該報道又引述布巴內什瓦爾（Bhubaneswar）地區醫學研究中心的資料顯示，在奧里薩邦發現了 26 名1-9 歲兒童染上這種疾病。迄今為止，除了喀拉拉邦、泰米爾納德邦和奧里薩邦之外，並沒有在印度其他地區發現出現該病毒。但是，喀拉拉邦衛生部正在採取預防措施，以監測病毒感染的傳播並防止在印度其他地區發生傳播。





與流感的情況類似，番茄流感具有很強的傳染性。因此，確診或疑似病例必須嚴格進行進行 5至7 天隔離，並採取其他預防措施，以防止病毒傳播。





預防的最佳解決方案是保持周圍物品和環境衛生，並防止受感染的兒童與其他兒童共用玩具、衣服、食物或其他物品。而報道認為，可以改變目前一些已有藥物和疫苗來預防此種病毒。因為到目前為止，並未有抗病毒藥物或疫苗可用於治療或預防番茄流感。



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