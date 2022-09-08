雪梨機場現安全漏洞 乘客落機後被要求重新安檢

澳洲航空（Qantas）昨日（9月7日）晚上7點從雪梨飛往墨爾本的487航班，在起飛後機場方面才發現有一位乘客沒有正確進行安檢。





約一個半小時抵達墨爾本後，所有逾200位乘客及機組人員要在飛機上等候聯邦警察將客運大樓清場。





然後他們在警員的護送下直接前往墨爾本機場的安檢區，期間不准去廁所或丟垃圾，重新過一次安檢後才獲准離開。



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其中一位乘客Patrick Durkin向傳媒表示，航班原本已稍有延誤，而飛機降落後機長不尋常地宣佈有乘客沒有安檢，護送他們的警員更是荷槍實彈，如臨大敵。





「明顯地（警員手持）機關槍，因此所有人都感到有點不安。和我聊天的空姐說，她飛了20年都沒聽過這樣的事。」





而另一名乘客Bob透露，其實該航班大約有60人沒有安檢過，因為他自己就是從新州Orange飛往雪梨轉機，而鄉鎮地區機場根本沒有安檢設施。





相較之下，他指警員在墨爾本機場是全副武裝，「他們是很嚴肅地對待事件。」



澳航今晨發聲明解釋，機上一名乘客「不經意地從雪梨機場的未安檢區域穿到了已安檢區域」。「以防萬一，所有乘客降落後都被護送從已安檢區域帶到未安檢區域。」





「我們將調查了解事件如何發生，並為所帶來的不便向該航班的乘客致歉。」





昨日另一宗事件中，警員押送3名17歲的少年犯乘搭包機從Broome飛往珀斯，途中一名犯人突然試圖攻擊飛行員。警方將其制服時，他仍用腳亂踢。另外兩人亦開始鼓譟，隨後亦被制服。

