世界大學排名揭盅 澳七間大學躋身百大

在《泰晤士高等教育》公布的最新「2023世界大學排名」中，對104個國家地區，共1,799間大學作出排名，是歷來涵蓋範圍最廣的一屆。





榜上十大仍然由英、美大學壟斷，英國牛津大學連續7年高踞榜首，美國哈佛大學排第2位，英國劍橋大學排第3。亞洲方面排名最高的是第16位的清華大學。之後是第17位的北京大學，以及第19位的新加坡國立大學。





澳洲方面，全澳排名最高的是墨爾本大學，排名第34，已是連續第13年位居全澳第一學府。





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另一所位於墨爾本的蒙納殊大學則被評選為全國第二優良的學府，排名比去年大幅攀升13名，成為世界第44最佳學府，超越昆士蘭大學、澳洲國立大學等。





根據排名，雖然墨爾本可能擁有全國最好的兩間大學，但雪梨的流動性最高。雪梨大學上升 4 位至第 54 位，雪梨科技大學上升 10 位至第 133 位，麥格理大學上升 17 位至第 175 位。新南威爾士大學下降一位至第 71 位。





值得注意的是，阿德雷德大學比去年上升了 23 位，進入前 100 名。





大學排名對於吸引國際學生的大學很重要，這是一個重要的收入來源，在大流行爆發前一年為澳洲的高等教育機構提供了 370 億元。根據州政府的數據，國際教育是維州最大的出口產業，去年創造了 69 億澳元的收入。





但該排名也存在爭議，一些專家認為他們過分強調大學的研究成果，而忽視了教學。





大學獲得的排名積分中有 60% 是基於研究和引用，而 30% 來自教學。





本月，生產力委員會警告稱，排名會削弱大學投資優質教學的動力。





生產力委員會在關於澳洲教育體系的中期報告中表示：國際排名高度重視研究成果，在吸引學生，尤其是國際學生方面發揮著重要作用。這意味著大學的激勵措施與提供高質量的教學不一致。





泰晤士高等教育表示，由於高水平的研究資金、強大的研究生產力和國際合作，以及健康的海外學生市場，澳洲在全球排名中總體上處於強勢地位。





另外，香港有5間大學排名全球前100，分別是香港大學、香港中文大學、科技大學、理工大學、以及城市大學，其中港大排全球第31位，較2022年下降1位；中大排名由49位上升至45位，創中大上榜以來最佳成績。科大上升至第58位；理大升至79位；城大排第99位。

