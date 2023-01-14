【不顧而去】墨爾本男子駕車撞死騎單車男被捕

一名男子駕駛七人車在墨爾本東南面撞到一名騎單車的男子後不顧而去，事後被警方拘捕。





事後在今早上 6 時左右，有途人在墨爾本東南面 Dandenong 和 Frankston 之間的 Bangholme 一處路邊，發現騎單車男子的屍體，於是報警。





警方重大交通意外調查組警長伍德（Richard Wood）表示，他們在今早清晨，去到涉嫌撞死人的 37 歲男子位於 Cranbourne East 的家中將他拘捕。





警方又指，疑犯是在 Thompsons Road 以北的 Frankston-Dandenong Road 上駕駛七人車是撞到一名騎單車的人後不顧而去。





而這名 37 歲的男子被落案起訴多項罪名，包括危險駕駛導致他人死亡和意外後沒有提供協助等。





他目前獲准保釋，五月出庭應訊。

