【再下一城】墨爾本成外藉人士最愛城市十大 香港竟成倒數

在不足一星期內，公布的另一項調查中，墨爾本受歡迎性再被認可，入選外藉人士最想移民城市十大。





InterNations是一個外籍僑民社交網站，最近一項2022 年外籍城市排名調查，要求受訪者對海外城市生活的56個方面進行排名，分數個不同類別進行評分，包括：整體生活品質、定居難易程度、是否容易結交新朋友、和生活開支等，在50個城市中，排選他們最理想的遷居城市。





受訪者包括181 個司法管轄區內，約 1萬2千人，他們分別來自177個不同國籍。





位居榜首的是西班牙的瓦倫西亞，因其卓越的生活質量。其次是杜拜，杜拜提供免稅生活方式以吸引海外頂尖人才。





第三位的則是墨西哥城，外籍人士稱這是一個容易定居的城市。





InterNations 創始人 Malte Zeeck 表示：「金融方面在這三個城市的排名中發揮了一定作用，但它們並不能解釋所有差異。 」





他表示：雖然杜拜在個人理財指數中排名第二，但其在數碼服務、行政、語言和住屋方面有所不同。





墨爾本是唯一進入前十名的澳洲城市，雪梨被擠出十大，排名十三。





然而，在安居便利性和生活質量方面，與其他城市相比，雪梨和墨爾本的結果直線下降，低於平均水平。





根據 InterNations 的 Expat Insider 報告， 以下是 2022 年排名前十的城市:



西班牙瓦倫西亞 阿聯酋杜拜 墨西哥城 葡萄牙里斯本 西班牙馬德里 泰國曼谷 瑞士巴塞爾 澳洲墨爾本 阿聯酋阿布扎比 新加坡



而在榜上排名最低的十個城市，分別為：



1. 南非約翰內斯堡

2. 德國法蘭克福

3. 法國巴黎

4. 土耳其伊斯坦堡

5. 中國香港

6. 德國漢堡

7. 意大利米蘭

8. 加拿大溫哥華

9. 日本東京

10. 意大利羅馬

在生活質量上，香港排名 46，與吉隆坡相當接近，在分析報告中被指：在環境因素、政治穩定和言論自由方面表現相當「糟糕」。





同時，在與工作有關的Working Abroad Index數據中，香港亦成倒數第7（43名 ）。雖然一眾受訪者，認為搬到香港可改善他們的職業機會（第 12 位）。但他們卻認為香港的工作時間是全球第二差（49名），僅優於土耳其伊斯坦堡。

