墨爾本舉行冬季盛事火光節 Firelight Festival 2023

墨爾本冬季盛事火光節 Firelight Festival 2023 在本週末舉行。

墨爾本冬季盛事，火光節 Firelight Festival 2023 將在 Docklands 舉行。

活動現已展開，由6月30日（星期五）至7月2日（星期日）期間舉行，下午5時開始，免費入場。

火光節以火為靈感，藝術節目包括的適合一家大小的夜間火焰表演、音樂家、燈光裝置等展品，還有各式各樣的美食車。

墨爾本市市長卡普（Lord Mayor Sally Capp）向 SBS 中文表示，節慶有超過 125 名藝術家參與，現場亦有 40 多輛美食車，市民將聽到來自世界各地不同國家的音樂，吃到來自世界各地不同國家的美食。火光節的表演都圍繞著火焰主題，激光表演和精彩的火焰藝術元素，將在寒冷冬夜照亮夜晚並溫暖人們。

但她表示，活動核心是希望支持藝術家，並反映市內的多元文化社區。

市長卡普說，火光節已舉辦第五年。去年，有超過十萬人參加火光節。活動於Docklands碼頭區舉行，火的表演與海水相得益彰，溫暖的火照亮冬天的夜晚。

市長很高興歡迎各個社區參與，並表示這是為大家舉辦的慶典，讓大家欣賞各式表演享受創造力和藝術，享受跨文化社區走在一起的感覺，一起共同經歷活動創造美好回憶。

詳情可到網頁查詢：
https://firelight.melbourne.vic.gov.au/

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Published 2 July 2023 8:00am
By Peggy Tsoi
Source: SBS