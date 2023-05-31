【另類健康研究】泌尿科醫生：站著小便有損健康

英國數據分析網站 YouGov 上周五發布一份關於男性排尿習慣的報告，對來自全球 13 個國家（包括澳洲）的 7000 多名男性進行調查，發現大多數男性更喜歡站著小便。





最多男性長期「坐下小便」的國家是德國（佔 40%），新加坡則只有 5%男性會選擇坐下小便，人數比例是受訪國家中最少。而在澳洲，有25% 的澳洲男性受訪者表示會長期坐下小便，亦有27% 的男受訪者表示，他們「從不這樣做」。





英國亞歷山大醫院的泌尿外科醫生柯林斯博士在回應有關報告的發現時，指男性坐著小便不但更衛生，對膀胱健康也更好。





雖然坐下小便較不受男仕歡迎的技術，柯林斯博士接受英國電訊報訪問時強調，他認為，更多男性應該採用這種「高效的小便方式」。









前列腺和周圍組織擴張，而阻塞尿道時，而出現「良性前列腺增生」（或稱為前列腺腫脹）這種情況會影響 ，據悉，80% 的 80 歲及以上男性，都受此問題影響。





柯林斯博士補充說，考慮到「前列腺腫脹」問題在高齡人口中變得越來越普遍，坐下來小便對年長男性特別有益。





柯林斯醫生解釋說，坐著小便可以確保骨盆和脊柱的肌肉完全放鬆，從而更容易完全令膀胱排空。





荷蘭萊頓大學醫學中心在2014 年的一份報告亦與柯林斯的說法相若，報告亦證實坐下小便，可以讓膀胱更容易更快更徹底地排空。





但YouGov 的調查亦發現，年長的男性通常比年輕的男性更少「坐下小便」，情況可能是因為傳統的觀念認為，站著小便更陽剛。









這種情緒亦可見於男網民對調查結果的反應，有憤怒的網民甚至聲稱這是「貶低男子氣概的宣傳」。





但有女網民則在推特上呼籲，坐下小便亦會有助解決小便「誤中目標」問題，懇求男性試一試。





在德國，傳統上坐著小便會在男性友儕中被嘲笑，甚至還會被用貶義詞“Sitzpinkler”來形容坐下來小便的人，暗示他們「懦弱或柔弱」。





但據《紐約郵報》報導，當地的文化亦正有所改變，近幾十年來，德國各地的好多公廁都貼有告示，要求男性不要站著小便。





但這通常是針對與清潔的問題，因為坐著小便，可以改善尿液噴灑在地板的問題。









