【慘！】職員無視「內有惡犬」警告 入屋抄錶遇襲而死

42歲的抄錶員Kane Minion在星期六上午進入布里斯本南郊Greenbank位於Ison Road一個有圍欄的廠房時，遭受物業內的大型犬隻襲擊後，倒斃於圍欄內的前院草坪上。





事發後，救援人員在上午11點抵達，警方封鎖現場。警員發現院內有3隻混種犬，將其交予當地市議會的動物控制人員。





據報事發物業外的圍欄上掛有「內有惡犬」的警示牌，而當時業主並不在內。





死者受僱於煤氣及電錶公司Skilltech，已工作逾7年。該公司發表聲明指，死者生前在抄錶員團隊中很受愛戴：「公司對慘劇感到極度悲痛，對Kane的家人致以最深切的慰問，並在這艱難時刻予以支持。」



有多年執業獸醫經驗的陳國華（Cassius Chan）接受SBS廣東話訪問時表示，一些狗隻表明看不出是溫馴或兇殘，「知狗口面不知心」，大家除非和主人熟稔，否則應對所有陌生狗隻保持戒心。





他亦提到，一些較危險的狗的種類在澳洲是受管制的，豢養這些狗隻需要得到市議會批准，亦要做保護措施，包括在物業外掛上「內有惡犬」警示牌。





萬一遇到惡犬如何應對？陳國華表示，應馬上大叫狗主來控制犬隻，如果狗主如上述新聞提到不在附近，也有幾道「板斧」可用。



一些狗隻無法從外表判斷溫馴還是兇殘。 Source: AAP 首先是避免眼神接觸，以免在視覺上令狗隻感受到挑釁。「如果可以，在你和牠之間擺放物件，比如打開雨傘、用手杖擋一擋，或者走到車輛、垃圾桶後面。」





其次，如果沒有阻隔，應盡量站到高處，不要躬身彎腰，以免示弱；還可以用一些短促的詞語如「stop」、「sit」、「stay」等來大聲喝止，但不要尖叫；如果身上有食物也可以扔出引開狗隻注意力。走的時候也應慢慢遠離，大步甚至跑步可能會刺激狗隻追逐。





但陳國華提醒，這些措施並非必然奏效，萬一惡犬已經衝來襲擊，還是應該逃跑並用手腳保護頭頸等重要部位。

