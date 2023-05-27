美國商務部長稱不會容忍中國禁止美光科技晶片

雷蒙多在美國主導的印太經濟架構談判的貿易部長會議後的新聞發布會上表示，美國堅決反對中國對美光科技的行動。





中國的網絡監管機構在5月21日表示，美光科技，即美國最大的記憶晶片製造商，未能通過網絡安全審查，並將阻止關鍵基礎設施運營和商購買該公司的產品，這會導致美光預測其收入將減少。



美國商務部長雷蒙多表示，中國的單純是經濟脅迫不會成功。 Source: AP / Evan Vucci/AP 雷蒙多表示這些行動沒有任何事實依據，單純是經濟脅迫，對此絕不容忍，認為這種做法不會成功。





中國這次行動是發生於七國集團鋒會後，多個成員國表示要推出新措施以制衡中國的經濟威脅之後的一天。雷蒙多還在星期四與中國商務部長王文濤的一個會議上提到了美光的問題。





她還表示，關於供應鏈和談判的其他印太經濟框架 （Indo-Pacific Economic Framework -IPEF）協議，將與美國投資520億美元的晶片法案一致，以促進美國的半導體生產。





雷蒙多表示，晶片法案是為了加強和支持美們國內的半導體生產。但美國歡迎來自印太經濟框架國家的公司參與，也就是說，美國期望來自日本、韓國、新加坡等國的公司將參與晶片法案的資金支持。



