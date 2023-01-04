享受磯釣樂趣前切記做足安全準備

要點
- 自2004年起澳洲錄得近200宗磯釣相關的死例。
- 其中71%磯釣者被岸邊大浪捲走致死
- 近三分之二死者在海外出生，有53%來自亞洲。
澳洲美麗的海岸線每年吸引過百萬磯釣者，但由於缺乏危險意識，自2004年以來，有近200宗相關的死亡個案。其中三份之二人在海外出生，而且有一半來自亞洲。
四周觀察狀況
澳洲皇家拯溺協會的海岸安全總經理Shane Daw表示，在原居地國家習慣在平靜海面釣魚的人，往往不懂觀察澳洲的潮汐和沿岸天氣狀況。
他指開始釣魚前，至少要花30分鐘觀察四周狀況，這一點非常重要。
很多人不懂看風浪，沒留意到大浪可以每10、15、25或30分鐘一次。因此他們只看了5分鐘就覺得（當天）無風無浪，但可能10分鐘後就有一個大浪把人們捲走。
根據澳洲皇家拯溺協會網頁，四份之一磯釣者不諳水性或無法在大海游泳。
救生衣「救人一命」
皇家拯溺協會一項研究發現，85%的磯釣死亡是由大浪和濕滑路面造成，但事發時通常只有4%人穿著救生衣。
Daw建議，磯釣時穿著合符澳洲標準認可的救生衣，可以「救人一命」。
新州消閒釣魚聯盟（Recreational Fishing Alliance）的安全人員Malcolm Poole表示，令人擔心的是，不少初到貴境的新移民磯釣者，出門前沒有注意天氣和潮汐環境。
「出門釣魚前必須注意天氣，期間亦應時常留意眼前和四周的海面狀況，慎防天氣突然變化。」
數據指，只有4%的磯釣者會穿救生衣。 Source: Getty / Getty Images
磯釣時應注意的事
新州消閒釣魚聯盟建議採取以下預防措施，以提高安全性：
- 救生衣有助提供更大浮力；
- 穿著輕薄衣物有助遇溺時容易游泳：
- 穿著防滑抓鞋；
- 不應單獨前往磯釣；
- 磯釣前應制定多個疏散計劃。
Poole亦建議使用較長的魚竿以增加海上視野，觀察海浪、潮汐和天氣變化，將漁獲降落，並避免被鉤住。
他指做好計劃是安全磯釣的第一步。
磯釣前應問這些問題
Poole是一名經驗豐富的磯釣者，他指每次出門釣魚前都會問以下問題，確保一切安全。
- 岩石是否濕透？
- 有潮汐變化嗎？
- 有否下雨？
- 海面狀況如何？水位上升還是下跌？
- 海浪狀況如何？有時間規律嗎？
- 如果不小心在岩石上滑倒，我有何逃生計劃？
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當局亦建議磯釣者下載澳洲，如有危險時用手機致電000時，開啟GPS定位系統分享即時位置。
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