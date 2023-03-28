維州本周啟用道路高清相機 打擊司機兩大陋習

從3月31日開始，維州道路將啟用新的道路安全相機監控系統，針對駕駛人士使用手機和沒佩戴安全帶的違規行為。
該流動設備將會放置在市區和鄉鎮地區約200個不同地點。設備上的高科技相機有極高解析度，可以在一天中的任何時間，任何天氣及交通情況下，捕獲駕駛和副駕駛位置的高清圖像。
，也在新州和昆州廣泛使用。
新系統本周五開始進入為期三個月的諮詢期，期間被發現違規的司機只會收到警告信，不會被罰款或扣分。
高科技相機可以在任何時間、任何天氣及交通情況下捕獲、高清圖像。 Credit: Drive
但三個月後正式實施後，違規司機每次被拍到使用手機，便會罰款555元並扣4分；沒戴安全帶則罰370元並扣3分。如被起訴，罰款最高可達1849元。
去年初的3個月試行期間，系統共拍到679,438輛汽車，即42份之1的司機違例使用手機。其中，Wollert的Craigieburn Road East、Hillside的Calder Park Drive，以及Laverton的Old Geelong Road是重災區。
這個耗資3370萬元的道路安全相機監控系統是維州道路安全戰略的主要部份。
維州司法及社區安全部的發言人表示，該系統將在改變司機習慣和拯救生命方面「發揮重要作用」。「司機分心每年造成11%的道路死亡和超過400宗受傷。」
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