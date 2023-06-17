【大香港嗰個兩倍！】澳洲大富翁主題公園今年內開門

佔地 1650 平方米的Monopoly Dreams Melbourne將於 2023 年在墨爾本市中心開放，成為世界上第二個同類形的室內主題公園。





新《大富翁》公園耗資 2000 萬元，佔地比香港原公園大兩倍。整個公園共設有 15 個景點，包括一個 4D 劇院及一個機會摩天輪。





公園被形容為大富翁遊戲的「沉浸式體驗」，而有別於香港的《大富翁》公園，遊客在通過 go 的入口位置後，將可以探索兩個全新的區域：大富翁城和大富翁大廈—其部份其靈感來自墨爾本的城市景觀，並將配有電車及街頭藝術等元素。





佔地 1650 平方米的Monopoly Dreams Melbourne將於 2023 年在墨爾本市中心開放，成為世界上第二個同類形的室內主題公園。 Source: AAP / DAVID CROSLING/AAPIMAGE



進入城市後，玩家被邀請通過玩一系列互動遊戲賺取「大富翁貨幣」，亦可以通過幫助修理自來水廠破損的管道，或為電力公司供電，來賺取更多資金，甚至從銀行偷錢。





玩家亦可以在 4D 影院乘坐大富翁鐵路，在真人大小的標誌性大富翁監獄監獄中拍攝面部照片。









主題公園內亦設有咖啡館和零售店消費，據悉玩家可用大富翁貨幣在此消費，亦有八個派對和遊戲室中可以租用來舉辦派對或其他活動。





Monopoly Dreams Melbourne 總經理康諾利 (Mark Connolly) 表示，新公園將於 2023 年 9 月投入營運。「我們很高興能夠正式為澳洲人，提供最受關注的熱門景點。」



