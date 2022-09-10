【鑼鼓喧天】雪梨Eastwood中秋慶典 扶老攜幼同歡慶佳節

中秋慶典在伊士活廣場(EastwoodPlaza)舉行。飽歷兩年新冠疫情，慶祝活動停辦兩屆後今年捲土重來，街坊紛紛到現場觀賞精彩絕倫的表演，街上人流如潮，充滿節日氣氛。



活動負責人鄧福照先生接受本台訪問 Source: SBS 是次活動由Ryde Community Forum舉辦，負責人鄧福照(Tony Tang)表示中秋慶典由2017年開始至今踏入第5屆，他指因疫情緣故停辦了兩年，今年最初並沒打算再度舉辦。





鄧福照表示:「沒想到街坊、商戶紛紛向我反映希望Eastwood能再次舉辦中秋活動。被他們打動後，我們在短短個半月內安排今日活動，各方表演團體非常熱心，大部分義務參與演出，我可以說懷德（Ryde）社區的關係特別密切，這次發揮社群互助精神。估計今天將吸引數千人前來欣賞。」





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「慶典的目的是讓社區聯繫起來，共同慶祝中秋主題，一家人團團圓圓。此外，這也是一個多元文化活動，我們也邀請了十多個民族代表出席。」



嘉賓參與點睛儀式，寓意點上眼睛後充滿生機。 Source: SBS 舞獅表演精彩絕倫 Source: SBS 活動於早上11時進行開幕儀式，並邀請嘉賓致辭。接著有舞龍點睛儀式，以及精彩的舞獅獻技，現場盛況空前。





出席慶典活動的嘉賓包括新州服務廳廳長維克托（Victor Dominello）、新州Bennelong 選區的國會議員拉薩爾（Jerome Laxale）、懷德市市長喬丹萊恩（Clr. Jordan Lane）、懷德市副市長羅耶（Clr. Roy Maggio），以及其他社區代表等。Tony指是次活動經費主要由懷德市市議會、商戶和兩間銀行贊助。



中秋慶祝活動現場氣氛熱鬧 Source: SBS 新州 Bennelong 選區的國會議員拉薩爾（Jerome Laxale）表示，自己在 Bennelong 區工作 16 年，多次參與華人文化節日活動， 對中秋節並不陌生，鼓勵日後更多團體組織多元文化的活動。





拉薩爾表示：「中秋慶典可以讓社區連結，經過兩年疫情，大家透過中秋慶祝活動再次聚首。中秋節有著家庭、朋友和社區團圓的意義。今年我也已吃了月餅慶祝節日。」



新州Bennelong 選區的國會議員拉薩爾(Jerome Laxale)恭祝大家中秋快樂 Source: SBS 懷德市副市長羅耶（Clr. Roy Maggio）表示很高興能參與今次慶典活動。





羅耶說:「今天的表演活動多姿多彩，表演者的服飾五彩繽紛，令人難忘。很高興疫情後能再度舉辦慶祝活動連繫著社區裡每個人的心。」





懷德市議會總經理韋恩（Wayne Rylands）表示，上星期曾參與北懷德區（North Ryde）的中秋晚宴。他指，當晚有不少文化表演活動，表演叫人歎為觀止，特別喜歡跳舞表演。



懷德市副市長羅耶（Clr. Roy Maggio）(左) 與 懷德市議會總經理韋恩 (Wayne Rylands) (右) Source: SBS 參與弄劍表演的小朋友周子勤表示，已學劍3年，很高興今天能夠參與演出。續指，自己很喜歡中秋節，因為可以玩燈籠，還可以吃月餅。周爸爸則表示，為了保持傳統，家裡仍保留著傳統紙燈籠讓子勤在中秋夜能與朋友們一起點燈籠賞月。



周子勤小朋友在活動中負責弄劍項目表演 Source: SBS 今天3小時的表演節目有舞獅、舞龍、朗誦、民族歌舞等表演，鑼鼓喧天，場面非常熱鬧。



民族舞表演 Source: SBS 唱歌表演 Source: SBS 民族舞表演 Source: SBS 此外，傍晚時分 Eastwood 廣場還將設有夜市活動，提供各類手工製品，有趣兒童活動，同時也有各類美味的街頭小吃等。

