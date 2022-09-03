【新冠骨牌效應】再多8%企業被接管 專家恐未來更多公司「執笠」

澳洲破產管理署的數據顯示，截至 6 月 30 日止，澳洲任命破產管理人的企業數量比再上一年增長 8%。





破產管理署董事加門（Gareth Gammon）表示，「隨著企業正面臨著包括稅收在內的眾多經濟壓力，在未來幾個月及明年，我們可能會看到企業及個人破產的數量進一步增加。」



「情況將會產生骨牌效應，令好多人受到超出負擔能力的經濟打擊。」 破產管理署董事加門

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「尤其是中小型企業可能會因無法控制的因素，而耗盡其現金儲備。」





新冠疫情大流行最嚴重的時期，州及聯邦政府正採取眾多支持措施、來幫助企業抵御封鎖及旅行限制帶來的壓力，但這些措施帶來的好處，大部分已經用盡。





在2021/22 的財政年度內，全國有 6555 間企業宣布破產比上一年增加了483 家（增長為8%）。





新州有 2402 宗，企業被接管的個案，高於上一年的 2167 宗，亦成為會國最多破產企業的州份。相反，維州及首都領地2021/22 年的破產人數比上一年少。





CreditorWatch 行政總裁科格蘭 (Patrick Coghlan) 表示，新州不成比例的破產數量，可能是由於大量企業的總部設都設在新州。





「但各地的企業，現在亦有需要開始管理未來幾年企業的主要風險因素。」 CreditorWatch 行政總裁科格蘭





2021/22 年度各州及領地申請被接管的企業的數字：



新州 2402

維州 1954

昆州 1218

西澳 549

南澳 227

首都領地 100

北領地 56

塔州 49

