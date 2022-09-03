【新冠骨牌效應】再多8%企業被接管 專家恐未來更多公司「執笠」

澳洲破產管理署的數據顯示，截至 6 月 30 日止，澳洲任命破產管理人的企業數量比再上一年增長 8%。
破產管理署董事加門（Gareth Gammon）表示，「隨著企業正面臨著包括稅收在內的眾多經濟壓力，在未來幾個月及明年，我們可能會看到企業及個人破產的數量進一步增加。」
「情況將會產生骨牌效應，令好多人受到超出負擔能力的經濟打擊。」破產管理署董事加門
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「尤其是中小型企業可能會因無法控制的因素，而耗盡其現金儲備。」
新冠疫情大流行最嚴重的時期，州及聯邦政府正採取眾多支持措施、來幫助企業抵御封鎖及旅行限制帶來的壓力，但這些措施帶來的好處，大部分已經用盡。
在2021/22 的財政年度內，全國有 6555 間企業宣布破產比上一年增加了483 家（增長為8%）。
新州有 2402 宗，企業被接管的個案，高於上一年的 2167 宗，亦成為會國最多破產企業的州份。相反，維州及首都領地2021/22 年的破產人數比上一年少。
CreditorWatch 行政總裁科格蘭 (Patrick Coghlan) 表示，新州不成比例的破產數量，可能是由於大量企業的總部設都設在新州。
「但各地的企業，現在亦有需要開始管理未來幾年企業的主要風險因素。」CreditorWatch 行政總裁科格蘭
2021/22 年度各州及領地申請被接管的企業的數字：
- 新州 2402
- 維州 1954
- 昆州 1218
- 西澳 549
- 南澳 227
- 首都領地 100
- 北領地 56
- 塔州 49
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