【車主注意】澳洲再召回千輛Tesla電動車

澳洲交通部指，懷疑有問題的1,000多架Tesla，涉及2017年至2020年期間銷售的Model S及Model X。





當局指，該系列的 Tesla 轉向系統故障可能增加「構成嚴重傷害或死亡的事故風險」，因此對1,012架Tesla電動車發出召回令，亦是兩星期內第二次召回Tesla汽車。





當局亦指，有關的電子助力轉向系統在最近的軟件更新後可能會失去動力。根據召回通知，這可能「需要司機尤其是在低速行駛時，要用更大的轉向力」。





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召回令亦指，如果確實發生故障，汽車將會同時播放聲音及在車內顯示螢幕發出警報。





當局建議受影響的車主，立即下載最新軟件來解決問題，或到授權經銷商進行安裝。





澳洲在兩星期前亦宣佈召回 326 輛涉及安全帶問題的Tesla Model 3 電動車。





而中國潮州在幾天前，亦有一輛 Tesla 懷疑因為失控，高速行駛超過 2 公里，期間撞到多部車輛，最終造成 2 人死亡、3 人受傷。





報道指，當時司機有嘗試煞車但無反應，只能一直響按示警，但最終都未能避免意外。不過Tesla反指，指名司機全程沒有踩煞車，而是一直踩著油門高速行駛。





中國警方正在調查今次事故，初步調查指不涉及酒後駕駛或毒後駕駛。





Tesla就表示，他們將為警方「積極提供任何必要的協助」作進一步調查。

