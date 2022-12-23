【珠寶大盜】125萬珠寶無聲息於維州家中被盜

重點： 價值超過125萬澳元的珠寶於周六在 Eildon 的一個家中被盜

警方稱這批被盜珠寶與眾不同、高端且罕見

調查人員希望讓事主能夠尋回失物

據維州警方表示，被盜的珍貴珠寶包括黃金和鑽石。事發於12月17日周六下午至晚上的5時30分至 8時30分左右，地點Eildon地區的一個住宅。此地位於墨爾本東北部，距離市中心約140公里。





調查人員獲知，事主在當晚8時半左右回到家，發現賊人在較早前從側門進入住宅，偷走了價值超過125萬澳元的珠寶。





被盜珠寶包括頸鍊、耳環、戒指和手鐲，其中許多都鑲嵌著大顆寶石，還有高檔手錶。





警方對這一案件展開調查，並在今天公佈了當中數件珠寶的照片，希望有人能認出並提供消息。



被盜珠寶包括頸鍊、耳環、戒指和手鐲，其中許多都鑲嵌著大顆寶石，還有高檔手錶。 Source: Supplied / Victoria Police



Alexandra犯罪調查組高級警員迪維爾（Aaron Diwell）表示：「這些都是非常獨特的珠寶，是高端、稀有的珠寶，蘊含令人難以置信的情感價值。」





維爾表示， 珠寶被放置在家中一個上鎖的地方，而家中似乎沒有任何其他物品被盜。





「這些珠寶都非常珍貴，我們非常希望物歸原主，尤其是在聖誕節即將來臨之際。」







「我們敦促任何有任何消息的人站出來，請看看這些珠寶的照片，如果你看到了它們，請通知警方。」





如果有任何人在網上看到這些珠寶被轉售，警方希望能夠和他們聯繫和了解相關信息。





警方呼籲，任何認出這些珠寶或有相關消息的人，請致電滅罪熱線1800333000，或在www.crimestoppersvic.com.au網上提交保密報告。







