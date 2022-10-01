【學貸已5年前】因電腦問題被擱置 逾萬學生突被追舊帳

因一宗電腦故障，有10,000多名技職教育培訓（VET）課程的學生突然要償還多年前的債務。





當局表示，因系統故障導致共2420萬元的政府貸款被「擱置」在學生還款系統中。





大多數的債款低於2,000元，但大約3%的學生的債務超過10,000元。





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根據VET的貸款系統，當借款者的收入達到設定門檻時，就開始償還貸款。





但是，有關貸款在最近的電腦更新後，才轉移到澳洲稅務局 (ATO) 賬戶。





超過 90% 的貸款與2017年的學習有關，共有10,252名學生受到影響。





澳洲技能與培訓部長奧康納(Brendan O'Connor) 表示，他已指示其部門進行調查，並已嘗試個別通知學生，並向學生提供幫助。



他在一份聲明中表示「我被告知，一些已有多年的學生貸款突然地被應用在學生的 ATO 檔案中。」





「在進行相關研究後，發現上屆兩黨聯盟政府的學生貸款在其系統中被擱置數年，我們仍在調查和解決是次大意和不當的情況。」





「我會徹底調查在這種情況下發生的事情。」





奧康納表示，政府將盡一切努力將學生的福祉放在首位。





他指「我們知道必須考慮個人情況，我已指示部門進一步調查問題的原因，重點是防止對現在和以前的學生造成不公平的影響。」





他亦表示，政府在與稅務局合作，以確保與舊債務有關的問題得到公平管理。



奧康納表示，政府將盡一切努力將學生的福祉放在首位。 Source: AAP / MICK TSIKAS 反對黨副領袖利蘇珊(Sussan Ley)表示，首批學生通知是在9月12日發出，但政府一直對此事保持沉默。





她指「部長有很多重要問題要回答。他一直保持沉默，全國有10,000多名學生和100家供應商收到了他部門的來信，要求學生全額付款，否則將面臨處罰。」





利蘇珊表示，有些債務也可能不合法，但學生有責任去確定他們是否有資格獲得補救措施。

