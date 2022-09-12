【可致命風險】全澳逾20000輛汽車需緊急召回

在過去，澳洲汽車及食品一直因不同問題而多次被召回。





近日，基礎設施、運輸、區域發展和通信部向汽車品牌 Suzuki 發出了緊急召回，指受影響汽車可能會導致嚴重傷害或死亡。





在澳洲受影響的 21,610 輛Suzuki汽車中，18,144 輛由鈴木澳洲銷售——該公司在除州以外的所有州和地區銷售——而其餘 3466 輛由Suzuki汽車公司昆州Suzuki汽車的經銷商銷售。





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有關型號為：



A2L310 (SWIFT)

A2L414 (SWIFT Sports)

A1K310 (BALENO)

APK414 (VITARA)

AKK414 (S-CROSS)

在網站上可以查看完整的 VIN 及車輛識別號。





同時，有關部門亦對 2016 年至 2022 年期間在昆州銷售的 3,466 輛Suzuki汽車進行了第二次召回。其中包括：



Swift A2L310（2017 年 3 月至 2021 年 7 月）

Swift Sport A2L414（2017 年 11 月至 2021 年 4 月）

Baleno A1K310（2016 年 5 月至 2017 年 10 月）

S-Cross AKK414（2017 年 2 月至 2022 年 3 月）

Vitara APK414（2016 年 1 月至 2022 年 4 月）

兩次召回都是由於汽車制動系統的出現問題。





該部門表示：由於製造缺陷，引擎和真空助力製動助力器之間的閥門在某些情況下可能會膨脹。





如果制動系統不能按預期運行，可能會增加發生碰撞的風險，從而導致車輛乘員和其他道路使用者嚴重受傷或死亡。





司機將會接到Suzuki 公司電話以聯繫安排召回維修。





需更多信息，可致電 1800 777 088。

