維州高考VCE放榜 華裔生: 自律善用時間十分重要

近4萬5千名（44,173）維州高中生今日收到他們的維州教育證書（VCE）考試中取得的高等教育入學排名（ATAR）成績，其中39人獲得最高的排名分數99.95分。





考生在今早7時已可透過網上領取成績，今年考生的平均ATAR成績是 70.33 分，較去年平均水平高約1分。





在平均分數上，女學生的表現優於男學生。但在獲得最高分的 39 名考生中，31名為男學生，只有8名是女學生。





在Mount Waverley Secondary College就讀的陳博文（Bowen），亦在今天取得他的VCE成績，他向《SBS 廣東話》表示，他的高等教育入學排名成績考得96.25分，與他的預測相約。



今日維州教育證書（VCE）考試放榜。 Source: AAP 他希望可入讀墨爾本蒙納殊大學 (Monash University) 的心理學系，亦很有信心可以成功入讀。





今年18歲的Bowen 在6歲的時候從中國隨家人移民到墨爾本，他指剛來澳洲的時候，英文不太理想，很多字都聽不懂，但後來他多與人溝通，多說英文，及多觀察別人是如何對答，最後英文能力亦逐漸提升，英文已不再是他日常生活和學習上的障礙。





對於能考得如此佳績，他指自律是十分重要，他指自己從7至8年級開始，就一直把考試認真對待，不敢掉以輕心，他認為只要每天堅持學習，做好準備，在學習的後期就會變得簡單一點，「每天做小小的犧牲，我覺得長期有幫助」。





而隨著高考日近，溫習時間會變多，他就讀10年級時正是新冠疫情最嚴竣的時候，維州有封城措施，但他仍然保持有規律的作息，每天同一時間起床、吃飯、溫習。





他指，因為封城期間都不能外出，就把握機會善用時間，做些事情來令自己變更好，加上保持規律，他覺得會令生活變得更簡單。





他強調，在學習上自律很重要，加上他有心儀學系，就會更堅持、保持規律。他提醒「不要一天溫習一整天，第二天卻甚麼都不做」，這樣對事情沒有幫助。





在考試溫習的階段，他指雖然會緊張有壓力，但因為已經不用再學習新的東西，只需要反覆練習，讓自己對試題熟習，反而相對簡單。





而在考試的前一天，他反而會大半天不學習，讓自己放鬆，他指，因為內容太多，最後一天也不能全複習，加上平日已經每天都有溫習，最後一天就讓自己放鬆，為明天做好心理準備。





他指自己也有覺得有壓力的時候，如果覺得很辛苦，就會停下來，讓自己聽聽音樂，休息一下，然後再繼續。





他透露，曾在考完其中一科後，與同學們討論答案，發現自己很多簡單的題目都做錯，當下都有點失落，一直擔心如果成績不理想會怎麼辦，但他很快就提起精神，告訴自己在下一科小心一點，做好一點就會沒有問題。





而在考試結束之後，Bowen開始了他的悠長假期，他笑言「把以前想做但沒有做的事情都補回」，例如看電視劇。喜愛足球的他，最近都在觀賞世界盃賽事，即使晚睡一點也沒關係，空餘亦有約朋友去踢球。



Bowen想在大學想讀心理學，他指現在對未來的職業路向也不明確，但他對心理學有興趣，所以想先學習，之後再決定是否會投身有關行業。





他指自己對心理學的與趣是源於自己在10年前讀了一本關於睡眠的書，他感到十分有趣，很想理解科學對於睡眠的解釋，而身體在睡眠時又會發出甚麼訊息，他認為對睡眠的研究仍有很大的發展空間。





他初步的想法是可以透過對睡眠或學習的研究，幫助其他人提升睡眠或學習的質素。





Bowen來年將是大學生，指自己對於大學生活都很期待，他指因他的家住得距離大學較遠，因此可能將會搬到大學附近住，第一次嘗試離開父母生活，他笑言指想知道自己能不能照顧自己。





Mount Waverley Secondary College校長Kate Wade向《SBS 廣東話》表示，本年學校的VCE成績非常理想，共有276名考生應考，最高分的考生的高等教育入學排名考得99.8分，有51名學生有高於90分，學校平均成績亦比去年理想。



Bowen與Mount Waverley Secondary College校長Kate Wade(右)。 但她指，所有學生都好努力去取得佳績，她很為他們驕傲。她指，學校是一個多元文化環境，學生來自達40個不同的國家，但老師都一視同仁，對待學生就如自己的子女一樣。





位於 Parkville 的大學高中（University High School）慶祝校內43%的學生取得90分以上的佳績，其中12 名學生獲得ATAR 99分或以上成績。





大學高中的校長Ciar Foster表示，學生在整個過程中都非常支持彼此。





另一所維州中學 Berwick 學校的成績中位數為93.6。校長Roger Page表示，在疫情來襲前，已經為網上工作籌備，因此機制的轉變很簡單，他並讚揚學生今年表現很好。





維州教育廳長哈欽斯 (Natalie Hutchins) 表示要祝賀今天取得成績的每一位學生。這是他們從中等教育進入進一步學習、培訓、工作或休學年的一步，很激動人心。





她指成績結果表明維州教育系統提供高質量的成果，讓學生在他們選擇的任何途徑上為未來的成功做好準備。





有近15,200名維州應用學習證書考試(VCAL)學生將於今年畢業，人數比2021年多6%， 其中，將近 8200人是12 年級的學生。





有超過13,600名VCE學生獲得了40分或以上的學習成績，還有3350名學生獲得了高級 VCE 學士學位。





超過96%的參加綜合成績測試的學生也達到識字和算術標準。





維州高等教育招生中心將於12月發布課程錄取通知書。





維州招生中心首席執行官 Teresa Tjia表示，這輪錄取通知書將可以讓許多學生在聖誕節前確定他們未來的學習方向。



