新冠要聞：莫理遜指疫情期間獲緊急權力符合國家利益（8月17日）

Highlights 莫理遜表示其「秘密兼任」是合法的

西澳將立新例取代現有的緊急狀態宣告

美國第一夫人確診感染新冠病毒

周三（8月17日），全澳至少新增 67 宗新冠死亡病例，其中新州有26 人死亡，昆州 17 人，維州 15 人。





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前總理莫理遜（Scott Morrison）在新冠疫情初期，曾秘密宣誓兼任五個部長職位，包括衛生部長。





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他指相關做法合乎法例，而他未曾動用過那些緊急狀況下的權力。「我相信，在危機當中獲得這些緊急權力，是謹慎和負責任的做法。」





新州下議院調查發現，在新冠疫情封城期間，在街上執行任務的警員和軍人令一些難民和尋求庇護者感到驚慌。





這個調查的目的是希望改善和多元文化及多語言社群在出現危機時的溝通，希望了解雪梨西區同西南區居民在疫情期間的經歷。





西澳將會立法，允許當局強制人們在醫院、安老院和公共交通上戴口罩。新例將會取代緊急狀態。





美國第一夫人Jill Biden確診感染新冠病毒，正在隔離之中。她有輕微症狀。總統拜登（Joe Biden）早前確診，目前已康復，最近檢測呈陰性。





世界衛生組織已收到一些為猴痘病毒的命名建議，包括Poxy McPoxface、TRUMP-22、Mpox等。



各州及領地新冠病毒檢測診所：

目前設置RAT登記服務的州及領地包括

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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



