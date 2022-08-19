12歲跨性別女童被拒入讀 母親提告女校歧視

單身母親 Emma Jensen 有4個孩子，包括13 歲的女兒 Rylee 和 12 歲的跨性別女童 Harley。





Emma Jensen表示，當她在布里斯本的私立學校 Carinity Education Southside看到自己親人的照片，就決定讓孩子入讀這所學校。





她希望女兒 Rylee跟Harley可以入讀同一所學校。





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但最後Rylee的入學申請成功，但Harley卻被拒絕。





她在接受7號台訪問時表示「她是女性。她的身份亦是女性，並且正在服用激素阻斷劑（ hormone blockers），因此她可以變性。我不覺得有問題。」





她並聲稱在一次會面中，一名學校員工向她表示，Harley 的跨性別身份不會影響她入學。





但在該次會面的第2天，Emma Jensen聲稱，她接到學校的電話指，學校不會接受Harley的入學申請，因為其身份是男性。





Emma Jensen 現正對學校就歧視作出起訴，認為 Harley 完全有權在學校就讀。





Carinity Education Southside向7號台提供的聲明中寫道學校支持跨性別學生，但因沒有證據顯示Harley達到入讀學校的要求。





根據學校的廣告，學校專門為邊緣兒童提供支援。學校亦有很多原住民學生。





昆州人權委員會在5月接受Emma Jensen的申訴，並同意進行調解。





但雙方無法通過調解會議達成協議。





社工 Erin Oostenbroek 已認識Emma Jensen家庭大約一年，並且一直通過法律程序支援他們，他們已將此事上報給昆州民事和行政法庭。





現時雙方正在等待確定聽證會的日期，LGBTI 法律服務部門亦為 Harley 準備案件。





Oostenbroek 表示，這在Harley生命中是特別脆弱的時期，Harley要在 12 歲時處理一些非常成熟的概念。





「這些負擔在最理想情況下並不想給孩子，但這是她必須要處理的事情」





Emma Jensen說，出生證明並不能說明她是誰，「我們完全有權就讀，他們沒有權利說不，這只是一張紙。」





「他們是教育工作者。他們應該為每個人提供一個安全的環境。」





「在事情得到解決前，我不會停下來。」







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