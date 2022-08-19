12歲跨性別女童被拒入讀 母親提告女校歧視

12 歲的跨性別女童 Harley因被布里斯本女子私校拒絕入讀，其母親聲稱原因是因女兒出身為男性，決定提告學校歧視。

Short skirts

12歲跨性別女進被拒入讀，母親提告女校歧視。 Credit: Public Domain

單身母親 Emma Jensen 有4個孩子，包括13 歲的女兒 Rylee 和 12 歲的跨性別女童 Harley。

Emma Jensen表示，當她在布里斯本的私立學校 Carinity Education Southside看到自己親人的照片，就決定讓孩子入讀這所學校。

她希望女兒 Rylee跟Harley可以入讀同一所學校。

Advertisement
但最後Rylee的入學申請成功，但Harley卻被拒絕。

她在接受7號台訪問時表示「她是女性。她的身份亦是女性，並且正在服用激素阻斷劑（ hormone blockers），因此她可以變性。我不覺得有問題。」

她並聲稱在一次會面中，一名學校員工向她表示，Harley 的跨性別身份不會影響她入學。

但在該次會面的第2天，Emma Jensen聲稱，她接到學校的電話指，學校不會接受Harley的入學申請，因為其身份是男性。

Emma Jensen 現正對學校就歧視作出起訴，認為 Harley 完全有權在學校就讀。

Carinity Education Southside向7號台提供的聲明中寫道學校支持跨性別學生，但因沒有證據顯示Harley達到入讀學校的要求。

根據學校的廣告，學校專門為邊緣兒童提供支援。學校亦有很多原住民學生。

昆州人權委員會在5月接受Emma Jensen的申訴，並同意進行調解。

但雙方無法通過調解會議達成協議。

社工 Erin Oostenbroek 已認識Emma Jensen家庭大約一年，並且一直通過法律程序支援他們，他們已將此事上報給昆州民事和行政法庭。

現時雙方正在等待確定聽證會的日期，LGBTI 法律服務部門亦為 Harley 準備案件。

Oostenbroek 表示，這在Harley生命中是特別脆弱的時期，Harley要在 12 歲時處理一些非常成熟的概念。

「這些負擔在最理想情況下並不想給孩子，但這是她必須要處理的事情」

Emma Jensen說，出生證明並不能說明她是誰，「我們完全有權就讀，他們沒有權利說不，這只是一張紙。」

「他們是教育工作者。他們應該為每個人提供一個安全的環境。」

「在事情得到解決前，我不會停下來。」
READ MORE

【聯邦大選2019】自由黨廖嬋娥否認「恐同」

跨性別女墨爾本街頭性侵女陌生人 被判監逾三年


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁




SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 19 August 2022 at 11:37am, updated 2 hours ago at 12:03pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS