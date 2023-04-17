紀錄片《給十九歲的我》奪香港金像獎最佳電影惹爭議

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮，由張婉婷導演執導紀錄片《給十九歲的我》，因為片中主角指拍攝過程涉侵犯私隱，之後反對公開放映而停止公映，在爭議聲中獲今屆金像獎最佳電影。





有時事評論員說極度憤怒，認為會對受影響的主角做成二次、三次傷害。金像獎協會主席爾冬陞於頒獎禮後受訪，強調《給十九歲的我》得獎，協會沒有任何立場和看法。





金像獎表示「冇立場」





爾冬陞在頒獎禮後接受訪問表示，金像獎是一個業內獎項，為電影圈服務，對香港電影每年的拍攝數目、題材和如何發行等，爾冬陞說「一律唔關金像獎事。」





對於金像獎這次被捲入《十九歲的我》的紛爭，他說金像獎董事局花了很長時間處理，最後一致認為不行使取消被提名資格的權力，相信第二輪投票人有智慧處理這件事。





「我由第一日已經知道，呢件事係唔會有一個方法令到大家都認同，依家出到嚟呢個結果，證實到係投票人嘅意願。作為協會，我哋係冇立場，結果已經喺度，所有結果都唔係我哋可以左右。」





時事評論員、前香港電台《頭條新聞》節目主持人吳志森在其 Youtube 節目表示，對《給十九歲的我》得最佳電影感到莫名的憤怒。



他認為評審以票選決定最佳電影，當中沒有考慮過受影響學生的怨憤，依然選這部電影為最佳電影，此舉是香港電影業界的共孽。





導演張婉婷未有現身頒獎禮，聯合導演郭偉倫及工作人員等一同上台領獎並讀出張婉婷的感謝詞。



紀錄香港英華女學校女生成長紀錄片《給19歲的我》 Credit: 《給19歲的我》Facebook專頁 「多謝呢段時間仍然給我支持同鼓勵嘅人，多謝業界對呢部電影嘅肯定，令我喺黑暗當中漸漸見到曙光......感謝石校長交畀我哋呢個任務，我哋今生無悔，感謝所有參與拍攝嘅同學們，感謝你哋面對自己，面對觀眾嘅勇氣，感謝10年來同我哋同甘共苦嘅團隊。」





而聯合導演郭偉倫台上發言，就惹來不少批評。他說: 「香港拍紀錄片嘅導演，請你繼續努力去拍紀錄片，唔好驚，因為時代需要拍紀錄片，用鏡頭紀錄我哋發生嘅事，記住唔好熄機，繼續拍，唔好驚，拍咗先算，剪咗先算，上咗先算。」





時事評論員吳志森在他的 Youtube 頻道表示，這是對紀錄片中提出被侵犯私隱的學生的「第三次傷害」。他說製作團隊不單沒汲取教訓，還認為自己很委屈。



另一位時事評論員區家麟在其Facebook 網誌表示，製作團隊經歷多個月，仍然心深不忿，沒有半點反思。





他說: 「看導演之一郭偉倫的感言，講了兩次『唔好驚』、『記住唔好熄機，繼續行，唔好驚』，還以為製作團隊拍攝時係面對什麼張牙舞爪的惡勢力。」





「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」正正是《十九歲》的敗筆，你們台上的發言，經歷多個月，仍然心深不忿，沒有半點反思，著實令人又一次驚訝，你們自掘的淵藪真的很深。」



英華女校就《給十九歲的我》得最佳電影發聲明，表示沒有強迫拍攝或偷拍。 英華女校發聲明表示沒有強迫拍攝或偷拍





香港英華該校網站發聲明，指得悉紀錄片《給十九歲的我》，獲今屆香港電影金像獎評選為「最佳電影」，校方感謝評委。





聲明指「但由於校方於二月已決定退出遴選，故今晚沒有派代表出席頒獎禮。本校就此向金像獎主辦方表達真誠歉意，並感謝主辦方連月來的協助和體諒。」





聲明重提拍涉時的爭議，指出紀錄片拍攝長達十年，初衷是透過紀錄學校重建和學生的成長經歷，探討教育的意義。導演的張婉婷校友、監製黃慧校友和製作團隊，在資源極有限的環境完成艱巨的拍攝。





「本校重申，在本片拍攝過程中，團隊是本着被拍者同意和知情下的原則進行拍攝，絕無意進行強迫拍攝或偷拍，我們亦容許同學在拍攝期間退出。」





《窄路微塵》黃衍仁再奪最佳原創電影音樂





獨立音樂人黃衍仁再次憑《窄路微塵》奪得最佳原創電影音樂。他較早前就憑同一電影獲得台灣今馬獎奪的最佳原創電影音樂。





於頒獎禮上，黃衍仁說如果仍有機會出席金像獎，將會繼續穿上同一件衫出席，「直到喺戲院睇到所有林森拍過嘅電影」。



「我呢件衫呢，係喺嗰啲夜冷舖買嘅西裝，好平。我上年都係著呢套，今年都無人贊助我，所以我繼續著，然後我把心一橫，決定我以後如果仲有機會參加金像獎嘅話，我都會著繼續著呢件衫，直到我可以喺戲院睇到所有林森拍過嘅電影嗰一日。」





《窄路微塵》導演林森是黃衍仁的中學同學，《窄路微塵》於香港和海外放影都深受香港觀眾歡迎，但林森與任俠在前年曾執導的另一作品《少年》，就無法在港公映，因為電影以2019年反修例運動為背景的劇情長片。預告片片尾亦已寫上「香港不能公映」。





今年有不少新導演的作品，不論在香港或海外放影都叫好叫座，但就沒有得到評審的認同。例如《正義迴廊》雖獲多項提名，但只得最佳剪接及新晉導演獎項。



《神探大戰》意外成大贏家，分別獲得最佳導演、最佳男主角，最佳編劇及最佳攝影等四個獎項。劉青雲憑《神探大戰》奪得影帝，而影后一獎則由鄭秀文憑《流水落花》奪得。



第41屆香港電影金像獎得獎名單:





最佳電影:《給十九歲的我》





最佳導演: 韋家輝《神探大戰》





最佳男主角 :劉青雲《神探大戰》





最佳女主角 :鄭秀文《流水落花》





最佳男配角 :許冠文《風再起時》





最佳女配角: 王菀之《飯戲攻心》





最佳新演員 :林諾《白日青春》





最佳編劇: 韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》





最佳剪接: 李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》





最佳美術指導 :雷楚雄、黃敏軒《風再起時》





最佳服裝造型設計: 吳里璐、郭淑敏《風再起時》





最佳攝影: 鄭兆強《神探大戰》





最佳動作設計: 黃偉亮《明日戰記》





最佳音響效果: Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》





最佳視覺效果: 鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》





最佳原創電影音樂: 黃衍仁《窄路微塵》





最佳原創電影歌曲: 我這樣活了一天《流水落花》





作曲：永夏/ 填詞：林若寧 / 主唱：鄭秀文





新晉導演: 何爵天《正義迴廊》





最佳亞洲華語電影:《海的盡頭是草原》





專業精神獎: 羅卡、石琪





終身成就獎: 胡楓



