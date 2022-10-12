不滿新州「精英學制」改革 華人家長籲用選票懲罰州長

政策推出後引起廣泛關注，有華人家長發起關注組和網上聯署。事件隨後亦趨政治化，有家長呼籲在明年3月的新州選舉讓州長佩洛德（Dominic Perrottet）下台。





網上 請願 的發起者、華人家長Bruce Fan接受SBS中文訪問時表示，有信心讓佩洛德喪失在雪梨西北區Epping選區的議席。「我的目標就是讓他敗選。」





新州政府根據2018年一份 檢討 指「特定群體中有潛力的學生缺乏（精英學校和精英班的）位置」，因而在今年7月宣佈改革「精英學制」，將20%的名額預留給弱勢群體的學生，75%維持現時入學標準，另外5%分配給其他需要獲特殊考慮的學生。





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弱勢群體包括來自社會經濟地位較低的學生、原住民學生、殘疾人士以及來自農村和偏遠地區的學生。





這項「平等學額模型」（Equity Placement Model）將於2023學年實施。這意味著，現時新州51所精英中學和77所小學的精英班（OC班），共預留860個名額給上述4個群體。



Bruce在消息公佈後發起聯署，目前已得到約4500人支持。他表示，由於沒有法律途徑改變政策，唯一可做的就是在下次選舉中讓佩洛德下台。





他透露，他組建了幾個微信群聚集關注事件的華人家長，共有過千名成員，當中很多人住在Epping選區。「我不僅想製造話題......如果我能令他敗選，下一個目標就是（教育廳長）米切爾（Sarah Mitchell）。」





他亦已去信新州申訴專員公署（NSW Ombudsman）表達擔憂。



新州州長佩洛德和教育廳長米切爾參觀Cammeray公立學校。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE Bruce表示，在發起聯署後不久，他和一些成員已會見過教育廳的代表。「沒人關心我們想要甚麼。」





他有兩個孩子，一個已經入讀精英中學，另一個也在明年入學。他表示自己不是唯一受影響的人，但就對政策極其憤慨。「（見州長）太遲了，他已公佈政策，已造成了傷害，無法回頭。我想做的就是取消政策。」





「與其預留兩成名額，我認為應該增加兩成名額給弱勢社群。這對我來說更合理。」



鄰區選情受影響

離選舉不足6個月，自由黨在鄰近的Willoughby選區已感到選情緊張。





該區的自由黨下議員Tim James此前已公開反對自己政府的精英學制改革。他表示，他選區內有不少家長擔心改革令入學標準降低，而本應合資格的學生則錯失機會。





他對SBS中文說：「我感受到這些擔憂，希望確保這善意的改革能正確執行，不會出現預想外的結果。」





他表示，政府改革精英中學和精英班並沒進行諮詢，也沒充份考慮其影響。「（米切爾）廳長已安排我的辦公室獲得（教育）部門的緊急簡報，並同意我的要求，為本地居民提供資訊介紹會。」





他也認為應該增加弱勢社群的名額，而非「降低標準」。「沒人反對向社會的弱勢群體伸出援手，但我們應該提升他們、解決弱勢的根源，讓所有人都有公平的發展機會，而非為部份人降低標準。」



新州自由黨議員Tim James與學生們。 Source: Supplied / Facebook 根據2021年人口普查數據，Willoughby選區有27%的居民有華人血統，58%人的父母都在海外出生；而在Epping選區，31%有華人血統，67%雙親是外國人。





在今年2月舉行的補選中，自由黨的得票率暴跌13.5%，最終以53.3%不算大的優勢勝出。





Tim James坦言，需要做很多工作來保住選民的支持。「作為議員，你不能害怕站出來反對自己的政府、自己的黨、身居高位的人，我覺得這是這份工作的重要部份。」



平等學額已推出

教育廳指，平等學額模型旨在「縮窄未被代表群體就讀精英中學方面的差距，不對其他申請者造成重大影響」。





2023學年七年級的精英中學學額共4,248個，首批學額在8月19日推出「不足一半」。教育廳網站寫道，當中預留給弱勢社群的數量為「860個中的369個，或20%中的8.7%」，而「絕大部份如常提供給普通申請人（4,253中的91.3%）。」





其中，部份精英中學（partially selective high schools）和偏遠地區的農業中學的弱勢社群名額比例較多，已推出兩成中的11.3%；完全精英中學（fully selective high schools）則為7.3%。





成績方面則與社區預期相反，教育廳指「大部份獲得平等學額的學生的考試表現等於或高於那些學校的預留名單學生」。





儘管當局指該政策的影響「微不足道」，但Tim Jams議員相信深層影響尚未浮現。「我被廳長的辦公室和其他來自教育部門的人告知，（新措施）對這個社區的影響會非常有限，因為那4個群體（人數）不多。」





「他們告訴我影響微不足道，特別是頭兩年.....而他們會留意。我說『那我想知道數據具體顯示甚麼』，因為我擔心任何人......可能會錯失，我不想這社區任何孩子錯失精英學校的名額。」

