【發達都唔知?】六合彩5000萬元頭獎仍未有人認領

The Lott官方網頁發公告指，一名神秘的維州人在2022年10月4日星期二舉行的Oz Lotto 1494抽籤中，贏得5000 萬元的頭獎。





中獎的彩票是在墨爾本東南部 Casey的一家Tatts分店出售。





中獎人士是本年樂透的最大贏家，亦是歷來所有六合彩遊戲的的第四大贏家。





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中獎號碼為37、42、47、39、5、17、20，附加數字為29、22、38。





由於中獎者沒有註冊，所以必須親身領取獎金。





The Lott發言人 Anna Hobdell 表示「想像一下今晚睡覺時，不知道自己剛剛贏得 Oz Lotto 的 5000 萬元。」





「但現實是在今晚的 Oz Lotto 抽籤中，一位神秘的維州人一注贏得5000 萬元的頭獎。」





「雖然我們無法在今晚與中獎者確認，但我們可以保證，當他們查看門票並發現他們的中獎消息時，他們會高興得跳起來。」





「我們鼓勵每個人檢查他們的彩票，因為他們可能是我們正在尋找的新晉千萬富翁。」





在維州，人們有12個月的時間直接從The Lott領獎。





在那之後，獎品將被送到維州稅務局，並有一個領取獎金過程。





Anna Hobdell表示「雖然還有很多時間來領獎，但時間在流逝，所以檢查你的彩票。」





維州政府修改公共彩票許可證，使彩票更難中獎，變更已在5月11日生效。





在新規定下， OZ Lotto 由 45 個數字增加至 47 個數字，而附加數字亦從原來的 2 個增加至 3 個，從 47 個數字中抽取 10 個數字。





雖然看起來改變不大，但這卻讓本來已極微的中頭獎率由原來的 45,379,620 銳降至 62,891,499。





維州政府增加中獎難度的舉措大受批評。

