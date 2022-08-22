【咁神秘？】中資企租用達爾文港99年 國防部拒公開國安審查結果

重點： 2015 年，北領地政府以 5.06 億元將達爾文港口租給中國公司嵐橋集團 共99 年

兩黨聯盟去年曾要求國防部評估租約對國家安全的影響

審查結果從未公開發佈，工黨現在已委託再進行審查

基於公開資料守則， 澳洲廣播公司曾向國防部索取有關中資公司嵐橋集團（Landbridge）租用達爾文港的國家安全審查的結果，但部門至今仍拒絕公開，資料一直保密。





國防部僅向澳洲廣播公司公佈今年一月便備下的前兩黨聯盟政府的「 政府談話要點」」，並闡明了前政府當時將可能會被記者問及的一系列問題，以及應該如何回應有關問題。





中資公司嵐橋集團於 2015 年簽署了一項為期 99 年，具有戰略意義的5 億元港口租約租約，引發了對國家安全的擔憂。



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嵐橋集團在西澳活躍， 除以5億租用達爾文港口外，於2014年，該集團以2億澳元收購澳洲上市能源公司西部能源， 當時習近平亦有出席儀式。 Credit: Landbridge Group

國防部指無足夠憂慮要撤銷租約 卻無公開結果

去年 5 月，在與中國政府的緊張局勢升級之際，當時的國防部長達頓（Peter Dutton）證實，內閣國家安全委員會已責成其部門提供新的安全建議，並評估具爭議性的港口租約的影響。





而於7個月後，即 12 月下旬，有媒體報道稱，國防部未有發現足夠的安全擔憂足以撤銷租約。然而有關審查結果從未公開發佈。





澳洲廣播公司於今年五月工黨政府當選後，要求取得有關調查結果。





但國防部拒絕公佈澳洲廣播公司所要求的其中10份文件，當中包括於2021年進行的兩次風險評估份報告，以及今年二月準備的一份報告文件。





國防部回應指，有關文件是例外的，因為它們是為內閣而準備的，又表示已與總理部門和內閣協商，指它們均支持不公開的決定。



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早已預備應付記者提問 除規定答案外建議官員不作評論

雖然審查結果沒有公佈，但國防部同意提供其他三份文件，包括今年 1 月準備的「政府談話要點」。



談話要點包括一系列記者可能會發問的問題，包括：

政府是否會根據國防部指Landbridge租約不構成安全威脅的建議採取行動並結束審查？

達爾文港的租賃是否對國家安全構成威脅？

誰在領導審查？

哪些機構參與了達爾文港的審查？

政府會公佈審查結果嗎？如是，將在何時？

政府是否就審查與任何外部利益相關者（國際合作夥伴、北領地政府、嵐橋集團）進行了接觸？

AUKUS安全夥伴關係對Landbridge租用達爾文港有影響嗎？



由於審查過程有機會對國家安全造成影響， 政府官員被建議不要發表評論 。 除了可作以下回應：



已聘請國防部和其他機構為達爾文港租約提供建議

審查過程正在進行中，尚未就租約做出任何決定

審查包括總理和內閣部、外交和貿易部、內政部和國家情報界

AUKUS 的合作夥伴關係和Landbridge租賃達爾文港無關

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艾巴尼斯曾反對出租 達頓曾更新文件指「訊息機密」

「政府談話要點」並指出，當時的總理莫理遜曾在 2021 年 4 月表示，如果他從國防部或安全機構接獲有關「改變他們對任何關鍵基礎設施對國家安全影響的看法」的建議，他將「採取相應行動」。





文件顯示，於今年 3 月，達頓的辦公室曾要求更新「政府談話要點」。





另一個回應因此被加入文件：「與審查達爾文港有關的訊息是機密的，並且仍在處理中」。





總理艾巴尼斯表示，將會公開單獨對達爾文港口租約審查的結果。





他說：「人們會知道，它（達爾文港）被租給了一家與中華人民共和國政府有直接聯繫的公司。」





「當時我們反對，我當時是影子（基礎設施）部長。我們對此感到擔憂，並表示反對。」



艾巴尼斯政府正委託專責小組對達爾文港口的租約進行審查，並承諾將結果公開。 Source: AAP / AAP Image/Dan Himbrechts



「我已經徵求過建議，當我們收到建議時，我們當然會公開。」





港口交易成為今年聯邦競選活動的一個熱議點，當時工黨領袖艾巴尼斯抨擊莫理遜在 2015 年擔任財政部長時沒有試圖阻止北領地政府出租該設施。





在工黨贏得選舉勝利後，艾巴尼斯於6 月證實，他的政府已委託對達爾文港的租約進行新的審查。



