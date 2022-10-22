【好唔衛生！】五份一澳洲人承認如廁後不洗手

食物安全資訊委員會（Food Safety Information Council）對1,250名澳洲成年人進行網上 調查 ，有18%的受訪者承認，他們在如廁後沒有洗手的習慣；有47%表示在準備食物或進餐前不一定會洗手。





與3年前同一項調查相比，去完廁所不洗手的比例有所減少，從超過兩成降到兩成以下，但食物衛生則變差，從約四成增至近五成。





委員會的傳訊總監布赫特曼（Lydia Buchtmann）表示，這是每年食物中毒事件從2019年的大約410萬宗增至如今467萬宗的原因。「好的洗手步驟是使用活水和梘液洗手並徹底擦乾，是最基本的公共衛生訊息，但似乎人們已將其忘記。」



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調查結果發現，男性和女性洗手的比率各有不同。如廁後，只有80%男性會洗手，相反女性的比率達到84%。不過兩個數字都比3年前高。





而在接觸食物前，有52%男性受訪者表示會洗手，女性有62%會這樣做。兩個數字均比之前低。





年齡差異方面，年輕人較不講衛生。34歲以下受訪者有74%如廁後洗手，低於50歲以上的86%，吃飯洗手則是51%對58%。



澳洲國立大學（ANU）一份報告指，如今年均467萬宗食源性疾病個案中，有4.8萬人要入院，38人死亡，總經濟損失達21億元。





布赫特曼表示，不認真洗手是導致食物中毒的主因。她呼籲民眾在其機構網站下載洗手教育步驟海報，張貼於家中、公司和學校。





該機構建議，在以下情況都要洗手及乾手：觸碰、準備和進食任何食物前；觸碰生肉、生魚、雞蛋和家禽後；如廁、帶孩子如廁和換尿片後；打噴嚏、咳嗽、觸摸動物和植物後。



