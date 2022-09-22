塔州西岸230條鯨魚擱淺 當局救援料不足兩成生還

塔州西部Macquarie Harbour昨日（9月21日）有約230條領航鯨（pilot whale）在Ocean Beach沙灘擱淺。此處地點偏僻，離最近的停車場有30分鐘步行距離。約半數鯨魚被發現時已經死亡。





塔州的自然資源與環境部門以及塔州海洋保育項目（MCP）已派出團隊前往救援。負責人Brendan Clarke表示，經過一夜的檢查，發現僅35條鯨魚生還。





「今晨的主要工作的救援並放歸（大海）。不幸的是，這次擱淺有高死亡率。」





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野生動物生物學家Kris Carlyon表示，大量死亡是很難避免的，特別是在完全開闊無遮擋的沙灘擱淺超過24小時。



昨日首先到場的是當地兩間水產養殖公司Petuna和Huon的職員。他們用毛巾等覆蓋在仍存活的鯨魚身上並淋上海水，直至星期四安排到船隻把牠們拖返海中。





一名職員表示，由於當地已發生過鯨魚擱淺事件，因此準備較為充分。





兩年前的同一天，在同一個沙灘，有同一種類的約470條鯨魚，最終只有111條獲救。而本周一在塔州西北部的King Island小島亦有14條抹香鯨（sperm whale）擱淺，無一生還。



本周King Island上擱淺死亡的抹香鯨。 Source: AAP / Supplied by Sarah Cook 海洋專家表示未知這次鯨魚擱淺的原因，但兩年內出現非常相似的擱淺行為，可能與環境因素有關。





而當地West Coast市議會提醒附近小鎮Strahan的民眾，除非受到當局邀請參與救援，否則不要靠近該沙灘。「過多的人員會影響救援程序。」





環保部門亦呼籲，民眾平時在沙灘發現擱淺鯨魚，無論其生死，都不要接近，而應通知當局。「鯨魚是受保護物種，即使已經死去，干擾其屍體也是違法的。」

