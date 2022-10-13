【迫睇廣告？】Netflix推減價計劃吸客 每月低至7元

Netflix 在今年前半年失去 120 萬用戶， 是10年來訂閱用戶首次下降，為應對損失，Netflix下月便會推出更便宜的新計劃。





在澳洲推出的新計劃，費用將比現時的入門級無廣告計劃低約三份一，每月只需7元。





該計劃將於 11 月 3 日推出，每小時將有 4 到 5 分鐘的廣告，而用戶將無法選擇下載節目和電影以供離線觀看。 另外，有部分的節目將不能觀看。





Advertisement

根據該公司首席運營經理彼得斯 (Greg Peters) 的一篇帖文表示，Netflix的新計劃還將在美國、巴西、加拿大、法國、德國、意大利、日本、韓國、墨西哥、西班牙和英國推出。





擁有 15 年歷史的Netflix 串流影視平台服務，在 10 多年來首次出現訂閱用戶下降，並於6個月前決定了新的發展方向。





Netflix的股價也受到打擊，在過去 11 個月中蒸發了超過 2000 億美元（3170 億澳元）。





於周四宣佈新發展方向後，公司的股價上漲，但對比於在去年 11 月，服務在增長時達到的頂峰，股價仍下跌了約三分之二。





今年上半年，Netflix 失去了 120 萬訂戶，僅剩近 2.21 億。





該公司押注帶有廣告的低價計劃選項將會特別受歡迎，因為高通脹迫使數百萬家庭需要限制支出。





串流影視平台服務市場也充滿了來自亞馬遜、蘋果和迪士尼的競爭，它亦將會很快推出受廣告商資助的便宜新計劃。





