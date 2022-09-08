新車銷量比去年同期增二成 電動車銷量創新高

聯邦汽車工業商會（FCAI）公布最新新車銷售數據，數據反映無論在汽油新車，還是電動車方面，都存在極大需求，銷量亦比去年同期大增。





在8月份共售出近十萬（95,256）輛新車，銷量比去年同期增長了17.3%。電動汽車佔整筆銷售的 4.4%，大受歡迎的電動車製造商特斯拉（Tesla）銷售了 3,397 輛汽車（交付量，而不是接受的訂單），成為最受澳洲歡迎汽車的第七位。





日本汽車品牌豐田仍然是澳洲最受歡迎的新車品牌，售出 20,616 輛，其次是馬自達 (8824)、起亞 (6780) 和現代 (6643)。





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雖說由於新冠疫情導致生產及供應鏈中斷，同時俄羅斯與烏克蘭戰爭亦加劇了供應鏈問題，亦推高了新車和二手車成本，新車及受歡迎的車型交付時間大約一年至一年半。＇





但由今年至目前為至，澳洲人已經購買了逾70萬（717,575）輛新車，但比去年同期下降 2.1%。在此期間，電動汽車佔整個市場的 2%，混合動力汽車佔 7.6%，插電式混合動力汽車佔 0.6%。





根據以上趨勢，預料到2022年為止，組合電動汽車將佔澳洲汽車總銷量的一成左右。





另外，豐田、馬自達和本田等品牌在新冠疫情爆發和零部件短缺的情況下持續放緩生產，新車的交付繼續因等待時間長和庫存短缺而放緩。隨著零部件短缺情況開始緩解，熱門車型的長期等候名單可能會被清除，市場可能會在今年晚些時候開始反彈。





聯邦汽車工業商會主席韋伯（Tony Webe）表示，這是一個積極的結果。





他說上個月是該組織五年來最好的 8 月成績。





他認為這為澳洲來了希望，車輛供應開始出現改善的跡象。





另外，雪梨政策智庫委員會周一（9月5日）的新報告發現，雖然新州採取了「全國領先」的氣候和可再生能源政策，包括宣布關閉燃煤電廠，但雪梨仍無法履行其淨零排放義務。





如果新州想要實現其 2030 年和 2050 年的減排目標，雪梨的所有新車銷售最早必須在 2027 年改為電動汽車。

