新數據：220萬名澳洲成年女性曾遭性暴力

要點： 澳洲統計局的數據顯示，五分之一的澳洲女性曾經遭受性侵。

《個人安全調查》發現有 13% 的女性和 4.5% 的男性曾經遭受過性騷擾。

女性比起受到陌生男性性暴力，更有三倍多機會遭受熟悉男性的性暴力。

五分之一的澳洲女性曾經遭受過性侵，這只是澳洲統計局（ABS）在周三（8月24日）公佈的眾多嚴峻發現之一。





《個人安全調查》（PSS）的結果顯示，在最近的12個月內，有 13% 的女性和 4.5% 的男性曾經遭受過性騷擾。



有關調查發現，對女性施加性暴力的加害者大部分是男性。 Source: Getty / irinamunteanu 2021-2022年的調查收集了年齡在18歲及以上的人關於其性性或性暴力經歷的性質和程度的有關信息。



澳洲女性遭受的性暴力

根據個人安全調查（PSS）的結果，估計有220萬名成年女性自15歲起曾遭受性暴力。





這可能包括：性侵行為或是涉及性侵或性侵威脅的事件。





根據調查結果，22% 的女性曾遭受男性性暴力，而不足1% 的女性曾遭受女性性暴力。





澳洲統計處犯罪與司法統計部門主管米爾恩（Will Milne）表示，估計有 200 萬名女性曾遭受過她們所認識男性的性暴力，約有 60 萬名女性曾遭受過陌生男性的性暴力。





這意味著女性遭受她們所認識的男性的性暴力的可能性超過陌生男性的三倍。





根據報告，超過一半對女性性侵的男性是她們的親密伴侶，其中 63% 的事故在家中發生。





數據顯示性侵對女性的一些影響。





米爾恩說：「在性侵發生後的12個月內，三分之二的女性感到焦慮或對自己的人身安全感到恐懼，而每九名女性中就有一人不得不請假休息。」





然而，並不是所有女性在遭受性侵事件後都有尋求建議或支持，只有 57% 的女性表示她們有尋求幫助，而大部份人的對象是家人或朋友。



澳洲的性騷擾情況

總括而言，估計約有 170 萬名澳洲成人曾遭受性騷擾，這些行為使他們感到不舒服，並且由於其性質而令人反感。



女性遭受男性性騷擾的可能性是遭受女性性騷擾的10倍以上，而男性遭受男性或女性性騷擾的可能性相近。





報告曾經遭受性騷擾的女性中，45% 表示她們曾受到多種性騷擾行為的侵害。





米爾恩表示，最廣泛報告的問題是有關她們的身體或性生活的不當評論，有80萬名女性曾經歷這種情況。





他說：「有五十萬名女性收到不雅的短信、電子郵件或帖文，而有四十萬名女性遭受了不受歡迎的觸摸。」





女性的性騷擾經歷更可能來自認識的人，而非陌生人。估計有 33 萬名女性在她們與工作或職業關係中的某人向她們性騷擾。



LISTEN TO 「性騷擾」正確認知 小心提防! SBS Chinese 27/02/2021 10:29 Play

需要教育驅使態度轉變

「Full Stop Australia」是支持受性暴力受害者的組織。其倡導主管戴爾（Emily Dale）表示，澳洲政府需要持續關注及在這個議題上投資，亦要監察計劃，確保帶來改變。





她表示：「將資金投放在懂得善用資源的前線服務尤其重要，他們為受害者提供至關重要的護理及支援。」



「Full Stop Australia」是支持受性暴力受害者的組織，其倡導主管戴爾（Emily Dale）。 Source: Supplied 她形容目前的情況是當危機影響的受害者出現時，並無緊急住宿可用，而《Full Stop Australia》的輔導熱線經常亦超負荷。





戴爾形容目前的情況是「危機」，因為發生率與前幾年幾乎無變化，她表示需要作出努力，致力於改變使用暴力的態度。





她說：「我們希望學校能夠進行『同意、尊重和積極關係』的教育，同時也教育關於基於性別的暴力，其動機和影響，以嘗試從早期開始改變態度並鞏固積極行為。」





戴爾呼籲所有涉及處理暴力的整個系統，包括警察、法庭和醫療從業者，都應接受有關暴力的動基和影響的適當培訓，以及創傷後會如果表現，以及如何回應受害者的敏感情況。





她表示，在這樣的情況下，當受害者與有關系統互動時，實際上有機會獲得更好的結果。





戴爾指出統計局的數據顯示，有九成女性並無向警察報告性暴力事件。





她指情況令人不安，她說：「認為這些設置以應對有關暴力的系統，實際上並未為受害者帶來作用。」





本月較早時，各州和領地政府首次就終結「婦女及兒童的暴力」定下目標。





達成一個長達十年的計劃，其中包括目標能夠減少由親密伴侶謀殺案的女受害人數25%



