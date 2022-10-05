澳洲推防止瀕危物種滅絕計畫 樹熊亦榜上有名

政府表示，計劃針對的優先物種，佔澳洲受威脅物種的不多於6% ，但計劃也會把其他物種從瀕危邊緣救回來。





聯邦環境部長普莉貝斯（ Tanya Plibersek ）發布一項10年計劃，目的防止任何物種進一步瀕危，並確保到 2030 年澳洲 30% 的土地和水域得到保護。





她說，決定將重點放在 110 個優先物種和 20 個具有特殊環境，並不是指政府忽視其他 1800 多種被列為受威脅的動植物。



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聯邦環境部長普莉貝斯表示，決定將重點放在 110 個優先物種和 20 個具有特殊環境，並不是指政府忽視其他 1800 多種被列為受威脅的動植物。 Source: AAP / (AAP Image/Dean Lewins) 她在雪梨啟動計劃時向傳媒表示，「這些優先物種將產生一種連帶效應。」





「通過關注這些物種和這些地方，我們有最大的成功機會。如果我們關注這些物種，我們也會保護其周圍的物種，那些相互依存並生活在同一環境中的物種。」





這20個重要地點包括澳洲山脈（Australian Alps）、卡卡杜（Kakadu）、袋鼠島（ Kangaroo Islands ）和諾福克島（Norfolk Island）、世界上最大的綠海龜棲息地昆州的雷恩島（Raine Island ），以及塔州的大型海帶森林（kelp forests）。





「通過保護 20 個優先地點，為我們提供非常廣闊的澳洲景觀和生態系統，我們可以創造小挪亞方舟，我們有信心我們正在令動植物的物種回復到健康的數量。」





該計劃重點關注的生物包括樹熊、袋熊、負鼠、本地鳥類和植物，當中有另外15個物種和三個生態社群被列入受威脅名單。





包括可在大分水嶺（Great Dividing Range）找到的帕爾馬小袋鼠（Parma rock wallaby），在新州卡普塔山（Mount Kaputar）的陸地蝸牛（land snail）及其蛞蝓的族群，包括特別的卡普塔巨型粉色蛞蝓（Kaputar giant pink slug）。





莉貝斯表示，拯救環境並繼續採礦是可行的，她說國家「需要持續發展」，但必須是以對環境負責任的方式進行。





「環境法改革的重點，是可讓企業更快做出決定，同時為環境提供更好的保護。」





該計劃的發布前不足3個月，一份由獨立科學家小組每五年編寫一次、名為「環境狀況報告」顯示，澳洲在保護自然環境及受威脅物種方面是「完全失敗」。





該報告又發現，自 1990 年以來，約有 610 萬公頃的原始森林被砍伐，而在過去 10 年中，亦有 377 種動植物被宣布是「受到威脅」。





報告亦指出，2019及2020 年的黑色夏季叢林大火， 一共燒毀了超過 800 萬公頃的原生植物，造成多達 30 億隻動物死亡或流離失所。



保護組織對保護計劃的大膽願景表示歡迎，但亦提出了質疑。





世界自然基金會澳洲分會首席保護專員Rachel Lowry 表示，澳洲有逾 1,900 種受威脅物種，計劃選出了 110 種優先物種。目前尚不清楚計劃將如何幫助其他「非優先」受威脅物種，例如瀕臨滅絕的大飛鼠（Greater glider）。





「成本高且有時限的保護計劃，對於所有受威脅的物種都是重要，否則我們將看到更多本土動物無聲地越過瀕臨絕種的界線。」





澳洲保護基金會表示，在野生動物棲息地被破壞的情況得到妥善解決，並為防止絕種提供適當資金，計劃才能有效。





自然項目經理 Basha Stasak 表示「科學家估計每年需要 16.9 億元來應對澳洲物種的滅絕危機。我們促請政府在本月的聯邦預算中加入阻止物種滅絕的資金。」



