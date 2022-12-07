新報告：新州每間學校應設無性別廁所

新州一個青少年權益倡導組織的報告，概述了性小眾（LGBTQI）學生在學校遭遇到的困難。





該份在星期二（12 月 6 日）發表的新報告建議，每間新州的學校都應設有無分性別洗手間（或稱「性別中立廁所」），並在性教育課堂上教授多種性別及性傾向。





發表報告的組織「新州兒童及青少年倡導者」（NSW Advocate for Children and Young People）亦要求所有學校的老師，包括私立及天主教學校，均須接受關於性小眾包容培訓。



此前，一項研究發現，對性向感疑惑的年青人在學業、就業及健康各方面遭受很大程度的歧視及困難。





有受訪者表示，學校會把他們的情況告知他們的父母。那是由於他們要求學校改用其他別名及代名詞，這些要求需要經由父母批准。





另外亦有天主教學校的學生被同學把他們的情況告知校長後，在第一個學期期間就被開除學藉。





一名青少年在受訪時指：「我想我的性傾向、性別或任何事不要再被政治化，我只想做一個普通人。」





報告中亦有統計，指現時新州的年青人中，估計約有 18.5% 為性小眾人士。





這些年青人在統計當中很少會對整體人生及近期生活的感受，給予正面的評價。



報告列出14項建議，包括學校應提供無分性別的洗手間予學生選擇使用。





這種洗手間可讓跨性別或多種性別學生，避免因使用合適他們的洗手間，而需要主動告知教育工作者他們的性向。





報告指，學生仍可選擇使用單一性別的洗手間。





該報告又建議新州衛生局應在其性小眾健康網頁，為公眾提供更多相關的資訊。





組織的羅賓遜（Zoe Robinson）表示，雖然新州情況已有改善，但距離目標仍然很遠。





她說：「報告中更指出有些青年人更曾遭遇到暴力對待。」



「年青人的安全應凌駕政治之上。這是一種我們必須確保年青人所生活、工作、學習及玩樂的地方，都能得到的權利。」





新州獨立議員格林威治（Alex Greenwich）表示，報告中很多年青人持續地感到不安全和在社區中不受歡迎，令人「感到痛心」。





他又表示，報告是一個採取行動的呼籲，無論哪一黨派在三月的州議會大選中獲勝，都要確保青少年的安全及生活受到法律保障。





他說：「性小眾社群在過去多年已達成很多（成果），但我們需要政府進一步採取行動，以消除歧視和偏見。」



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