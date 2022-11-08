【港、台、澳洲護照持有人注意】入境歐洲30 國將有新要求

隨著新冠疫情受控，不少國家或地區紛紛放寬其防疫限制，計畫出遊計劃。





除了日、韓、台等港人熱愛國家外，歐遊亦是不少人「清假」之選，但從2022 年年尾開始，近30 個歐洲國家將推出新的旅遊要求，要求來自以下免簽證國家/地區的人士，包括 香港、台灣、澳洲 等護照持有人，需持有ETIAS 旅行許可證才可以入境。



要求 ETIAS的 30 個歐洲國家為：

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奧地利、丹麥、匈牙利、盧森堡、羅馬尼亞、比利時、愛沙尼亞、冰島、馬耳他、斯洛伐克、保加利亞、芬蘭、意大利、荷蘭、斯洛文尼亞、克羅地亞、法國、拉脫維亞、挪威、西班牙、塞浦路斯、德國、列支敦士登、波蘭、瑞典、捷克、希臘、立陶宛、葡萄牙、瑞士





以下國家/地區護照持有人需申請ETIAS :



免簽證國家/地區進入歐洲30國將需申請ETIAS Credit: travel-europe.europa.eu ETIAS 將是一個高度自動化的 IT 系統，旨在識別前往歐洲國家的免簽證遊客帶來的安全及高流行病風險，同時為絕大多數不構成此類風險的遊客提供便利的過境服務。





旅客在填寫線上申請表後，該系統將對歐盟的邊境和安全信息系統進行檢查，並且在絕大多數情況下，會在幾分鐘內發出旅行授權。在少數情況下，如果需要對旅行者進行進一步檢查，旅行授權的簽發可能需要長達 30 天的時間。





根據「ETIAS」官方建議，建議旅客在出發前 96 小時在網上完成申請，每次申請費用為 7 歐元（約11澳元）。「ETIAS」只能用於停留最多90天的過境、旅遊和商務旅行，有效期通常為五年。





目前ETIAS 旅行許可證並未正式推出，讀者可查閱 歐盟相關網站 查閱最新消息，了解申請具體詳情。

