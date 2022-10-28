新州新法例：隨街棄置手推車及寵物罰款飆升

新法例《2021 年公共空間（無人看管財物）條例》將在本年 11 月 1 日起生效，將針對被棄置在街道上的手推車、汽車、動物等財物，向擁有者發出更高金額的罰款處分。





新法例下，超級市場及其他商家若未有在合理時間內收集顧客遺留在公共地方的購物手推車，將被罰款 $660（企業則將被罰款 $1,320），較原先的 $220 增加兩倍。



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假如有「大量」手推車被棄置，罰款金額將相應增加。





車輛若被遺棄達到一段「合理時間」並經已獲當局發出駛離通知書一段時間，登記車主將被罰款 $660，同樣較以往的 $550 有所增加。





至於容許動物到處遊蕩的擁有人亦將面臨 $660 罰款，較以往的 $330 上升一倍。而若果無人看管的動物數量眾多，罰款金額亦會有所增加。



寵物。 Source: Pixabay 新州地方政府廳長塔克曼（Wendy Tuckerman）表示，增加罰款金額將可在未來十年為本地市議會節省 1.7 億元的開支。





她說：「被遺棄購物手推車等無人看管的財物，對市政府而言是一個重大的問題，他們每年需要耗費 1,700 萬元處理。新的法例將責任歸還給它（這些財物）的擁有人。」





「新的法律不僅可節省市議會的時間及金錢，亦會確保公共空間更安全、更方便（出入）及讓我們的社區能更好地享受。」





新法例針對的是家養貓狗等寵物，但亦適用於農場附近遊蕩的牲畜。





新法例將有六個月的寬限期。寬限期期間政府將會對隨處遺棄財物的人士發出警告，而暫不會處以罰款。





各大連鎖購物公司的手推車將被收集起來，公司有長達一個星期的時間領取被收回的手推車。若時間已過仍未取回就會被施以罰款。





除了上述提及的財物外，法例亦涵蓋船拖車、登記過期或未登記的車輛、旅行車、拖車、共享單車及划艇。





塔克曼補充：「我們是經過與持份者的長時間諮詢，包括地方政府、業界人士、倡導組織、州內機關及社區人士等，才制定這些新法例。」





「我們亦聆聽了零售商的憂慮，並就非辦公時間期間發出的手推車取回通知，作出彈性安排。」





