新西蘭為解決勞動力短缺 增加工作假期名額

由勞動力短缺引發的人才爭奪戰在全球日趨激烈，有關趨勢推高了新西蘭的工資，對新西蘭央行抗擊通脹構成挑戰。





新西蘭央行上周將利率上調至2015年9月以來的最高水平。





新西蘭移民部長伍德（Michael Wood）在一份聲明中表示，措施目的向受全球工人短缺影響最嚴重的企業，提供即時支援。他並補充說，工作假期計劃目標將增加多達一倍的名額。





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伍德表示，一些現人在新西蘭的工作假期簽證人士將延長6個月，以將他們留在新西蘭。





與此同時，那些之前持有工作假期簽證，但因疫情而導致未能前往新西蘭的人，也將從 10 月開始獲得新的12 個月簽證。





此外，政府還將容許部分行業向技術移民工人支付低於新的工資中位數要求的工資。行業包括長者護理、建築和基建、肉類加工、海鮮和探險旅遊。





政府聲明指，有關政策將使傳統上依賴低收入移民的行業，有時間去提高對本地工人的吸引力和留職率，優先考慮對新西蘭人的培訓，並投資於科技和新的商業模式。





伍德指「在不同的技術水平和行業中，都可以看到勞動力短缺的挑戰」，「新西蘭在這方面並不孤單」。





「我們知道這些措施將有助於填補技術工人短缺，因為企業正朝著更有生產力和更有彈性的運營方式發展。」





這些措施出台之際，新西蘭今年第二季度的失業率為3.3%，工資同年增長3.4%，為14年來最高。





新西蘭失業率維持在創紀錄低位，4 月到6月的失業率第二季度約為3.3%。





新西蘭儲備銀行（Reserve Bank of New Zealand）在上周將官方現金利率上調 50 個基點至 3%，這是連續第7次上調以控制通脹。

