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基爾喬斯突然退出澳網 開賽前被揭發「違規」

新一屆澳洲網球公開賽星期一 (1 月 16 日) 正式開鑼，但號稱「壞男孩」的澳洲網球手基爾喬斯 (Nick Kyrgios) 突然宣布退賽。在此之前，他就已經因為一幅相片而身陷「水深火熱」之中，維州警方表明已經著手調查有關事件。

TENNIS AUSTRALIAN OPEN NICK KYRGIOS

澳洲網球手基爾喬斯於 2023 年 1 月 15 日 (星期日) 被發現在墨爾本市中心 Elizabeth Street 街頭使用電動滑板車。 Source: AAP / James Ross

基爾喬斯宣布，由於膝頭受傷而需要退出今年的澳洲網球公開賽。

他的物理治療師表示，這名 2022 年溫布頓網球公開賽亞軍得主的膝頭半月板出現囊腫。雖然傷勢對其職業生涯影響不大，但就令他未能在今屆澳網中出戰。
Australian tennis star Nick Kyrigos will face court over an alleged assault late last year.
澳洲網球手基爾喬斯 (Nick Kyrigos) 宣布退出今屆澳網賽事。 Source: AAP, ABACA, Press Association / AAP, Press Association / Dubreuil Corinne/ABACA
基爾喬斯原定於星期二 (17 日) 晚上 7 時在 John Cain Arena 上場，首戰世界排名 97 位的俄羅斯球員薩菲烏林 (Roman Safiullin)。

不過在此之前，基爾喬斯在星期日 (1 月 15 日) 被記者拍攝到，在墨爾本市中心 Elizabeth Street 的街頭騎電動滑板車，但期間未有佩戴頭盔，懷疑違反維州當地的道路使用條例。

根據
維州警方網頁
的資料，在街道上騎電動滑板車時必須遵照多條規則，其中包括必須佩戴單車頭盔。

相片顯示，當時基爾喬斯與另一名女子同時騎在一輛電動滑板車上，據報該名女子為基爾喬斯的女友哈茲 (Costeen Hatzi)。

兩人當時都未有佩戴頭盔，而相片顯示該輛貌似為共享電動滑板車上，亦配有一個頭盔。

事件引發不少網民熱議。而維州警方在接受本地媒體查詢時亦證實，知悉網上流傳一幅「一名男子在墨爾本中心商業區未有佩戴頭盔騎電動滑板車的相片」。

警方發表的聲明指：「雖然未知有關圖片是何時拍攝，墨爾本公路巡邏隊目前已知悉事件，並將就此展開調查。」
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面對可能被警方施以罰款的風險，基爾喬斯似乎毫不憂慮、一笑置之。

過往曾多次公開批評維州工黨政府的前美國職業籃球聯賽 (NBA) 及澳洲國家籃球聯賽 (NBL) 球星保格 (Andrew Bogut) 在推特發文時，再批評維州是一個「保姆政府」。
他說：「因為他不認真對待自己的安全，所以要向他罰款。」

貼文引起基爾喬斯本人親自回應，指「太多了」，並附上五個「大笑」表情符號。
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Published 16 January 2023 at 4:29pm, updated 2 hours ago at 4:31pm
By Winmas Yu
Source: AAP, SBS
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