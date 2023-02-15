【2024年美國總統大選】特朗普前下屬與特朗普打對台

凱莉 （Nikki Haley）於 2017 至 2018 年間，在特朗普時期出任聯合國大使。

A woman speaking at a podium

根據 Real Clear Politics ，2024 年的初選民意調查中，凱莉的平均支持率不到 4%，遠遠落後於特朗普的 48%。 Source: AP / Carolyn Kaster

前美國駐聯合國大使凱莉周二（2月14日）宣佈將競選總統，成為首位高調地與特朗普爭奪共和黨提名的候選人，特朗普曾是她的舊上司。

凱莉把自己塑造成比 76 歲的特朗普更年輕和更新鮮的替代人選，她在過去數周，一直暗示自己可能參選，並笑指在 2月15 日會有「重大宣佈」。

最終，51 歲的凱莉選擇在情人節宣佈參選消息。

這位生於印度移民家庭的前南卡羅萊納州州長在一段影片聲明中說：「我是凱莉，我正在競選總統。」

她在出生地南卡羅來納州班貝格（Bamberg）拍攝的影片表示：「現在是新一代領導層（主導）的時候，重新釐定財政責任，保護我們的邊境，加強我們的國家、我們的自豪感和我們的目標。」
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「印度移民引以為傲的女兒」

凱莉將自己定位為一個變革者，可以重振她認為近年迷失方向的政黨和國家，她強調自己的個人背景，可以團結這個因種族衝突而帶來緊張局勢的國家。

她在宣佈參選的影片中說：「我是印度移民引以為傲的女兒。既不是黑人，也不是白人。我是與眾不同的。」

「但我媽媽總是說，你的工作不是在關注差異，而是關注相似之處。」

她續說：「有些人把我們過去所發生的事，視為美國建國原則不好的證據。」

「他們說國家所承諾的自由只是虛構。有些人認為我們的想法不僅是錯誤的，更是種族性和邪惡的。事實卻遠非如此。」
如果凱莉成功當選，她將成為美國首位女總統，但她不太可能是最後一位宣佈角逐的共和黨成員。

一些觀察政界的人士推測，凱莉參選的消息可能會令佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以及前馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）等競爭對手蜂擁宣布角逐。

凱莉還抨擊現任總統拜登，現時他仍未正式宣佈角逐連任，但預計他會再次參選。海莉指他的記錄「極差」。

她說：「但並不令人感到意外。華府一次又一次令我們失望。」

與特朗普不穩定的關係

比起2020年美國大選同期，當時已有 10 名民主黨成員發起競選活動或成立考察委員會，但現時只有共和黨成員特朗普和凱莉正進行這些活動。

在凱莉的聲明中，她抨擊中國對少數民族進行「種族滅絕」，並警告俄羅斯正在「步步進逼」，並指責伊朗「謀殺」人民，挑戰政府。

凱莉誓要要對美國的競爭對手，採取強硬姿態。

她說：「你應該要知道，我不會容忍惡霸。 如果你穿著高跟鞋向他們反擊，他們會受到更大的傷害。」

凱莉在南卡羅欺納州的政界迅速崛起，樹立了說話坦率的保守派形象。

她在 2016 年共和黨總統初選，支持參議員魯比奧（Marco Rubio）和克魯茲（Ted Cruz） ，並抨擊特朗普「擁有州長不希望總統有的一切」。

但在特朗普勝出總統大選後，她被任命為美國駐聯合國大使，特朗普的內閣被批評以白人為主，而凱莉則成為其內閣種族多元化的代言人。

她以敢於抵抗情緒反覆無常的上司見稱，在 2018 年離開政府。她偶爾讚賞特朗普在任期間履行職務，同時亦批評特朗普個人行為所帶來的問題，如他參與2021年美國國會騷亂。
Composite image: Nikki Haley, the US ambassador to the United Nations (L) and US President Donald Trump
美國駐聯合國大使凱莉（左）和美國總統特朗普 Source: AAP
根據 Real Clear Politics 的數據，在 2024 年的初選中，凱莉的平均支持率低於 4%，遠遠落後於特朗普的 48%、德桑蒂斯的 30% 和彭斯的 7%。

民主黨全國委員會 （Democratic National Committee） 很快表示，凱莉已向特朗普示好，並接受他在「讓美國再次偉大 」議程中的「極端元素」。

委員會主席哈里森 （Jaime Harrison)）在聲明中說：「海莉的參選正式為2024年總統大選共和黨混亂的初選揭開序幕。」
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Published 15 February 2023 at 3:11pm
Source: SBS
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