調查：八成女性曾遭當街騷擾 僅三份一目擊者挺身而出

26歲的杜嘉拉（Ruvimbo Togara）已經記不清有多少次在公共場合被陌生人騷擾。她特別記得最近發生的一件事。





她告訴SBS新聞：「我在等電車回家，等車時有個男人說了很多種族歧視的話，當我要過馬路去趕電車時，他朝我的頭髮吐口水。」





「我感到非常噁心，因為口水吐到了我的頭髮上。同時我感到很不安全，因為我不知道眼前這個人還會做甚麼，或者他是否會傷害我。」





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儘管現場有很多人目睹這一情況，但沒有人幫助她。杜嘉拉說：「這發生之後有人如果有人介入，或者問我是否還好，我覺得這會好很多。」



杜嘉拉是6名帶領課程的青年活動人士之一。 Source: Supplied 事實上，像杜嘉拉類似的遭遇在澳洲很常見。民調機構Ipsos對2000名澳洲成年人進行的一項新研究發現，約78%女性曾在公共場所遭到騷擾。





如果女性擁有至少兩個少數群體身份——原住民、殘障、性小眾或低收入，該數字上升到90%。





研究還發現，只有36%澳洲人表示曾在目擊街頭騷擾事件時挺身而出，而超過八成曾遭騷擾的女性表示，有人介入的話情況可以極大改善。





墨爾本大學的犯罪學高級講師Bianca Fileborn博士表示，人們目睹騷擾而不干預，一個主要原因是他們實際上沒有留意到事件。





他向SBS表示：「實際上，這些行為在本質上是相當微妙或模棱兩可的，所以旁觀者並不總是清楚是否需要伸出援手。另一個問題是，人們可能不知道如何介入或安全地介入，這可能會造成巨大障礙。」





此外還有些人可能認為他們沒有責任去干預。「我們知道有一種現象叫做旁觀者效應（bystander effect），尤其是在周圍有很多人的情況下，人們會假設其他人會介入。」



澳洲國際計劃機構（Plan International Australia）希望通過「站起來反對街頭騷擾」（Stand Up Against Street Harassment）活動來改變現狀。





該機構正在提供免費的網上培訓課程，由杜嘉拉等6名青年活動人士帶頭。課程內容是如何應對街頭騷擾而不使事態升級。





澳洲國際計劃機構行政總裁Susanne Legena向SBS介紹培訓課程的內容。「如果你不想直接介入，也許你可以記錄下發生了甚麼、可以向警方或當局報告......你也許間接干預，拖延正在發生的事，或者只是站到被騷擾的人中間。」





Fileborn博士表示，儘管途人的介入在阻止騷擾方面有重要作用，但還需要更多努力去解決問題的根源。





她說，歸根到底，需要針對那些騷擾行為，拒絕接受騷擾正常化，改變為此提供藉口的社會態度和做法。





「這需要採取更為長期的應對措施，比如開展學校教育、社區教育和提高意識的活動。」



