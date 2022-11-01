宣布Twitter將收費 馬斯克：我哋都要交賬單!

重點： 該計劃將顛覆平台的「當前的領主和農民制度」。

新計劃的定價將按國家的購買力成比例，作出調整。

推特 （Twitter）的新負責人世界首富馬斯克（Elon Musk）在周二（11月1日）表示，將會收取每月收取 12澳元（8美元）的費用來驗證用戶的賬戶。馬斯克稱該計劃將顛覆該平台的「當前的領主和農民系統」，並為公司創造新的收入來源。





在馬斯克發有推文寫道：權力屬於人民！藍色，8 美元/每月。



Advertisement

新計劃的定價將根據國家「購買力」比例作調整。





馬斯克在他的推文中補充，這一個藍剔認證，在回覆及搜索功能上都有「優先級」，他表示這樣對打擊「垃圾及詐騙郵件至關重要」。





同時，視頻功能亦都會有所擴展，廣告更少。





他指這樣亦將為 Twitter獎勵內容創作者提供收入來源。





除了提供驗證權限外，新程序還將取代 Twitter Blue 的現有功能—— Twitter Blur目前每月收費 7.81 元——它讓用戶在發布後可以編輯章，但其功能對不少人而言不太吸引。





早前，一名Twitter 用戶 Stephen King 在網上投訴，有報道指稱新的驗證功能可能會每月索價 $31.27 元，而他的帖文得到馬斯克的回覆。





馬斯克回應：我們需要以某種方式支付賬單！他表示：Twitter 不能完全依賴廣告商。8 美元如何？



藍剔帳戶原意是希望讓用戶知道，有關帳戶是經認證的公眾人物或機構等，讓用戶知道有關認證戶口有一定的可信性和代表性。





翻查資料，Twitter有藍剔認證用戶多達30萬，若每人收費8美元，料將為Twitter每年帶來近二千九百萬美元的新收入。消息指，目前已有藍剔認證用戶，有90日寬限期，若90日後不付錢，將會被取消有關藍剔認證。







然而，推出驗證收費的改革只是馬斯克將對Twitter 實行改革的一部分。他在正式接手前令Twitter執行長Parag Agrawal、財務長Ned Segal，以及擔任Twitter政策、安全領導主任與法務長暨總法律顧問的Vijaya Gadde等人離職。外媒亦報道馬斯克已向眾人支付約1.2億美元作為終於合作的費用。





另外，《華盛頓郵報》報道馬斯克將大幅裁減 Twitter 員工，雖然並不會是之前傳出7500 人中的75%，但預期裁撤人數可能約為25%。



馬斯克在正式入主Twitter 前,題批評其內容審核政策過於嚴厲，這樣使該公司的主要收入來源——廣告大大減少。





雖然他表示會成立內容審核委員會，並向他們會將 Twitter 打造成世界上最受尊敬的廣告平台。





Tesla競爭對手通用汽車（General Motors）在馬斯入主 Twitter 後，隨即宣布，為了評估Twitter的新方向，將暫時停止在Twitter上的付費廣告，不會支付廣告費用。但該企又強調，目前並沒有完全放棄Twitter，將繼續在平台上與客戶進行互動。

