雪梨華人區新任議員首次國會演說 讚移民家庭促進澳洲繁榮

在本年五月的聯邦大選中奪得 Bennelong 選區議席的拉薩爾今天（9月26日）下午在國會發表當選後的 首次演說 ，指自己是該區首位母語非英語的國會議員。





他說自己成長於一個多語言的環境：「（我家）一個房間裡有毛里求斯克里奧爾語，另一個房間裡有法語和英語。 朋友家有廣東話和普通話。當我出街逛商店時，（如同）是一份更多種語言的水果拼盤。」





他形容澳洲的多元文化是「獨特而神奇」的「奇跡」，拓寬了他的思維，教會他擁抱差異，了解到多樣性給國家帶來的價值。「我相信，大家一同生活、互相尊重的方式是這個年輕聯邦的決定性特徵。」





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拉薩爾在當選後接受SBS中文訪問時曾表示，其辦公室不僅會聘請說普通話和廣東話的職員，他本人也會在三年任期內學中文，目標是能用普通話進行基本對話和學會一些廣東話字詞。



在演說中，拉薩爾又以來自毛里求斯的父親和來自留尼旺的母親為例子，指移民不僅豐富了澳洲的語言文化，更以個人的成功來促進了澳洲社會的繁榮。





「我的父母工作非常長時間來發展生意並養家糊口。而Bennelong的迷人之處在於，儘管它如此令人難以置信地多元化，你卻會聽到驚人相似的故事。」





「林氏一家30年前在伊士活（Eastwood）開始了小生意。他們犧牲了很多來為家人及忠實的顧客辛勤工作。還有九十年代全副身家開設伊士活第一間華人超市的李氏......僱用了很多本地人和支持了本地經濟，（超市）轉型成了伊士活的小鎮中心。」





在選區所在的萊德（Ryde）擔任了市議員和市長接近十年的拉薩爾，此前受訪時表示一直有與當地居民溝通，因此相當了解這個社區，特別是當地華人。





他的處女演說也回應了他當時承諾，會講述「Bennelong的故事」，把「移民家庭選擇在這裡居住、養育年幼子女及開設生意」的經歷向國會分享。





在工黨勝出大選後，他也特意帶總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）到伊士活謝票，並拜訪林氏和李氏的店鋪。



拉薩爾的演說還提到，其選區附近的Macquarie Park是澳洲第八大經濟區，因此很多人才都在其選區生活。而他會致力改善當地生活條件，包括在工黨的房屋政策下，在萊德提供600個可負擔出租單位。





他承諾會為選區內的居民發聲，「如我過去10年擔任公職時那樣」。「我會努力工作，為我的社區服務。」





他演說完畢後，同僚紛紛起立鼓掌。他首先與旁邊的兩位華裔議員林文清（Sam Lim）和陳莎莉（Sally Sitou）擁抱，並逐一接受同僚的擁抱道賀。

