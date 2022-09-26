雪梨華人區新任議員首次國會演說 讚移民家庭促進澳洲繁榮

雪梨西北部 Bennelong 聯邦選區的新任工黨議員拉薩爾（Jerome Laxale）在國會發表處女演說，盛讚其選區的多元文化為澳洲帶來繁榮。

Labor member for Bennelong Jerome Laxale makes his first speech in the House of Representatives at Parliament House in Canberra, Monday, September 26, 2022. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING

Bennelong選區的新任工黨議員拉薩爾在國會發表處女演說。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

在本年五月的聯邦大選中奪得 Bennelong 選區議席的拉薩爾今天（9月26日）下午在國會發表當選後的
首次演說
，指自己是該區首位母語非英語的國會議員。

他說自己成長於一個多語言的環境：「（我家）一個房間裡有毛里求斯克里奧爾語，另一個房間裡有法語和英語。 朋友家有廣東話和普通話。當我出街逛商店時，（如同）是一份更多種語言的水果拼盤。」

他形容澳洲的多元文化是「獨特而神奇」的「奇跡」，拓寬了他的思維，教會他擁抱差異，了解到多樣性給國家帶來的價值。「我相信，大家一同生活、互相尊重的方式是這個年輕聯邦的決定性特徵。」

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拉薩爾在當選後接受SBS中文訪問時曾表示，其辦公室不僅會聘請說普通話和廣東話的職員，他本人也會在三年任期內學中文，目標是能用普通話進行基本對話和學會一些廣東話字詞。
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在演說中，拉薩爾又以來自毛里求斯的父親和來自留尼旺的母親為例子，指移民不僅豐富了澳洲的語言文化，更以個人的成功來促進了澳洲社會的繁榮。

「我的父母工作非常長時間來發展生意並養家糊口。而Bennelong的迷人之處在於，儘管它如此令人難以置信地多元化，你卻會聽到驚人相似的故事。」

「林氏一家30年前在伊士活（Eastwood）開始了小生意。他們犧牲了很多來為家人及忠實的顧客辛勤工作。還有九十年代全副身家開設伊士活第一間華人超市的李氏......僱用了很多本地人和支持了本地經濟，（超市）轉型成了伊士活的小鎮中心。」

在選區所在的萊德（Ryde）擔任了市議員和市長接近十年的拉薩爾，此前受訪時表示一直有與當地居民溝通，因此相當了解這個社區，特別是當地華人。

他的處女演說也回應了他當時承諾，會講述「Bennelong的故事」，把「移民家庭選擇在這裡居住、養育年幼子女及開設生意」的經歷向國會分享。

在工黨勝出大選後，他也特意帶總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）到伊士活謝票，並拜訪林氏和李氏的店鋪。
拉薩爾的演說還提到，其選區附近的Macquarie Park是澳洲第八大經濟區，因此很多人才都在其選區生活。而他會致力改善當地生活條件，包括在工黨的房屋政策下，在萊德提供600個可負擔出租單位。

他承諾會為選區內的居民發聲，「如我過去10年擔任公職時那樣」。「我會努力工作，為我的社區服務。」

他演說完畢後，同僚紛紛起立鼓掌。他首先與旁邊的兩位華裔議員林文清（Sam Lim）和陳莎莉（Sally Sitou）擁抱，並逐一接受同僚的擁抱道賀。
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Published 26 September 2022 at 3:57pm, updated an hour ago at 4:42pm
By Koma Cheng
Source: SBS