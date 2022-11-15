【捲土重來】3年入境禁令獲撤銷 祖高域明年再戰澳網

前網壇「一哥」祖高域在今年年初，入境澳洲後因新冠疫苗豁免不獲承認，在澳洲網球公開賽開打前夕而被聯邦政府取消簽證。





雖然他一度上訴，但未能推翻時任移民部長霍克（Alex Hawke）的決定，更因是被部長以特權取消簽證而自動遭受3年的入境禁令。事件更引起澳洲和塞爾維亞的外交風波。





不過，SBS新聞部獲悉，工黨政府將會取消禁令，給予祖高域簽證，允許他入境參加2023年初的下一屆澳網賽事。



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由於澳洲月前已更改入境限制，不再要求入境者注射新冠疫苗或檢測陰性，祖高域的團隊早已著手申請撤銷禁令。





他本周在意大利參加ATP世界巡迴賽年終總決賽期間，向傳媒透露其律師正處理相關事宜。「未有官方（確認），我們還在等待。他們在和澳洲政府溝通。這是我目前能說的一切。」





他早前已表示，對自己被驅逐出境沒有「怨恨」，仍願意重返澳洲作賽。





澳網總監兼澳洲網球協會總裁泰利（Craig Tilley）對祖高域能參加明年澳網表示樂觀，但他說不會就此遊說政府。





「這是普通的簽證申請程序，現在每個人都要經歷，每個人都要等候。我不認為有必要側重對待任何人。但我完全希望每個人都能在需要訂機票和入境前得到答案。」





他說，是否允許祖高域入境完全取決於政府。「我知道祖高域想回來比賽。他喜歡澳洲，他在這裡取得過成功，但（輪候）時間是取決於他人。」



祖高域（左）與泰利在2021年的澳網賽事上。 Source: Getty 泰利是年初那場風波中的核心人物之一。他當時表示祖高域已獲得醫療豁免，但未能阻止霍克介入。





儘管如此，泰利透露，祖高域並無感到不快。「有趣的是，我之後和祖高域見過幾次，我們在倫敦聊天，他沒事。我們的關係沒事。」





他明白（當時的）處境和所有事，但他要和聯邦政府解決問題。我相信他們能達成一些協議，希望（結果）是積極的。我不知道，那是他們之間的事，但現在和一年前的（防疫）情況完全改變了。」

