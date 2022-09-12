真係可以慳近八成？折扣超市會否成新趨勢？

為了應對日常生活成本開支， 不少澳洲家庭從多方面著手，除了開源外，亦十分著重節流。





民眾在傳統大型超市，如Woolworths、Coles、Aldi 等的採買習慣發生極大變化。





市民紛紛轉向折扣連鎖超市，如NQR 或 Cheaper buy Miles，使其客戶人數激增。





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不少民眾或對於此類型商店感到陌生，也不會被商店無華的裝潢吸引。這一些折扣超市內，多是出售一些即期或是過最佳食用日期的零食、日用品以至於其他雜貨。





透過出售接近和已過最佳保質期食品，避免造成大量食物垃圾及減少客戶在雜貨上開支，成了這些店舖的目標。





NQR自1987 年開始已成立，直至四年半前由Tradeorigins Pty Ltd購入。另一間較著名的 Cheaper buy miles 亦自1995年成立。





目前在墨爾本有 19 家門店，包括 Boronia、Sunshine 和 Ringwood，東主希望在北部郊區開設更多門店，包括 Craigieburn 和 Wollert，以及在東南部的 Dandenong、Oakleigh 和 Springvale 等區域開設更多門店。





NQR 總裁瓊斯Ewan Jones 表示，該公司以向客戶提供最便宜的食品雜貨而自豪。





他表示，在過去的六個月裡，雜貨區的銷售額增長良好。他為為客戶帶來優惠而自豪。





他說，他們買入的存貨使用期限較短，因此讓店鋪能夠提供如此具競爭力的價格。





他指：目前有很多人為生活苦苦掙扎，一些顧客在出門的時候說「謝謝」，「我買不起Coles或Woolies」。





瓊斯指：不少客戶經常對他們節省了多少感到驚訝。





根據維州政府 BetterHealth Channel 對「使用期限」（used by）和「最佳使用日期」(The best before)的解說， 製造商通常會在食品預計會變質和變質之前選擇一個 「最食用日期」。保守的最佳食用日期旨在鼓勵顧客在產品新鮮且處於最佳狀態時食用該產品，因此應將「最佳食用日期」視作指導。尤其是冷凍和罐頭產品，在日期後的一段時間內往往會保持其質量。





在合理的範圍內，只要食物的外觀和氣味符合預期，即使最佳食用日期已過，也應該可以安全食用。





但若如果標誌的是「使用期限」(Used by)，儘管或看起來和聞起來都很不錯，但請不要食用，因為細菌或在內快速滋長，進食後可能會對民眾健康構成風險。



