【新州水災】明日冷鋒帶來暴風雨 料有新一輪水浸

氣象局預測，新州西部會受低氣壓影響，帶來雷暴豪雨，東部地區在星期二及星期三也有雷暴落雨天氣。





新州學校假期剛剛開始，當局呼籲家長如果計劃開車到鄉鎮旅遊，要留意天氣的變化及洪水警告。





氣象局預測，在星期二晚，雪梨及新州北部水浸地區，可能有暴風雨，降雨量可能達到8毫米。





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新州東岸地區，從中北海岸到下獵人谷（lower Hunter），以及藍山部份地區，都會有暴風雨，部份地區並且會落冰雹。





緊急救援服務的發言人表示，目前新州河流系統已經達到飽和狀態，進一步落雨會令導致河流氾濫。內陸集水區會再次出現洪水。



NSW SES volunteers are conducting impact assessments in Gunnedah as the flood water recedes. Source: Facebook / NSW SES 過去兩星期，新州多處地區水浸，目前仍然有洪水警告。





緊急救援服務在到今日（9月25日）星期日早上6點前的24小時，接到112個救助電話，進行6次救援行動。





北部兩個鄉鎮Warren 及 Wee Waa，遭洪水圍困，部份對外道路遭洪水淹沒。





救援人員出動飛機運送食水、藥物、糧食及其他供應品，救濟受洪水圍困的災民。





東北部城鎮Gunnedah在今日星期日早上，洪水開始減退，但水浸情況仍然嚴重。





在北部的Namoi河，昨日星期六水位達到8.24米，緊急救援人員到河岸附近地區，評估損毀情況。





昆州上星期四受豪雨影響，今日部份地區繼續有水浸警告，當局呼籲包括布里斯本等地區，準備沙包，應付可能出現的水浸情況。



