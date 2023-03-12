新州現「免疫逃逸能力」新冠變種XBB1.5 醞釀新一波疫情

新州衛生局表示，近日前往醫院急症室的新冠患者人數有所增加，並表示數字的增加可能「標誌著新一波疫情傳播的開始」。





新州衛生廳在上周四(3月9日)的每周最新報告中指出，現時發現有一組高度混合的亞變種群正在社區內傳播，當中 CH.1.1 和 XBB 子系病毒持續增長，特別是 XBB.1.5。XBB.1.5是由Omicron BA.2.10.1和BA.2.75亞型重組而來的。







在實驗室進行的研究發現，XBB能夠逃避先前新冠病毒感染或新冠疫苗接種所產生的抗體，這意味著XBB可能更容易導致感染或再次感染。這一點在臨床病例和住院治療中已獲證實。這些亞變體共享突變傳播性更快、免疫逃逸(immune escape)能力是目前已知最強。





3月10日(上周五)，新州報告在周內新增了7,871 宗新冠病例，對上一周為 7,163 宗。 此外，維州亦報告了周內出現的病例略有增加，由 3,016 宗增加到 3,319 宗。







另一方面，澳洲衛生部早前宣佈，從上周六 (3 月 11 日)凌晨 12:01 起停止對來自中國、香港和澳門的旅客實施出發前新冠檢測要求。







衛生和老年護理部長巴特勒(Mark Butler)說:「我要感謝過往所有遵守新冠測試安排的中國旅客和航空公司。」





澳洲在 2022 年記錄了比往常 20,000 多宗額外死亡個案，研究人員將這些額外死亡數字歸咎於於新冠大流行。





科廷大學(Curtin University)的最新研究指出，冠狀病毒的尖峰蛋白(spike protein )會黏附在特定類型的表面上。





首席研究員達爾維甚( Nadim Darwish) 博士說：「冠狀病毒在其外圍有穗狀蛋白，使它能夠穿透宿主細胞並引發感染，我們發現這些蛋白通過一種形成強烈化學鍵的反應黏附在矽、金和銅的表面。這些材料可以通過用於空氣過濾器，作為長椅、桌子和牆壁的塗層，或用於擦拭布和口罩的織物來捕獲冠狀病毒。通過以這些方式捕獲冠狀病毒，我們將防止它們傳播並感染更多的人。」





新南威爾士大學柯比研究所(Kirby institute)的研究發現，較新的雙價疫苗對新冠的免疫力是原來的單株疫苗的 1.6 倍。





而衛生和老年護理部表示，每年的流感疫苗接種應該從 4 月開始，讓公眾在流感季節的高峰期（6 月至 9 月）得到最好的保護。





衛生和老年護理部表示:「大家可以從4月接種疫苗。流感疫苗可以與任何新冠疫苗共同接種（同一天接種）。」





世界衛生組織(WTO)在其 3 月 8 日的最新報告中表示，與過去 28 天相比，過去 28 天全球新冠病例下降了 58%，死亡人數下降了 65%。美國、日本、中國、德國和俄羅斯報告的國家級新冠病例數字最多。





世衛組織表示，每周 BA.5 病例從 55.7% 下降到 27.2%，而歸因於重組變體的病例從 25.1% 增加到 44.1%。





Weekly global cases. Source: WHO Credit: Sahil Makkar 出國前，請 查看最新的旅遊要求和建議。







