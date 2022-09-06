【你贊唔贊成？】學生返學唔准用手機

他表示：『作為三個孩子的家長，我擔心手機和有關設備對我們孩子造成的影響。』





他又說：『我們這樣做是因為我們認為這對我們孩子的福祉和教育成就是很重要的。』





工黨的政策建議，除了目前幼稚園至 6 年級學生不准在上學期間帶手機和相關設備之外， 7 至 12 年級的學生在上課時亦需要關掉手機並放在他們看不到的地方。





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柯民思表示，這樣做將可以減少學生上課時分心，同時，亦可以處理網絡欺凌的問題，並能夠幫助學生在學業上追上進度。





工黨亦會檢討科技對兒童和年青人所造成的影響，並制定數碼媒體知識計劃，重點關注網上的道德行為、數據隱私和訓練學生的批判性思維。





其實有關政策在南澳、維州和西澳經已實施，除非學生在工作人員的指導下，否則將限制他們使用智能手錶、平板電腦和耳機。





至於私立學校的校長則仍然可以自行決定是否可以讓學生在上課時使用手機。





州長佩洛德（Dominic Perrottet）則表示，有七成的新州公立學校已經實施了有關禁令。



一些社區組織亦一直在推動類似的禁令， 其中 Heads Up Alliance 的創始人以拉奇夫婦丹尼和辛西婭過去多個月來都希望實施有關禁令，並對反對黨的建議感到興奮。





丹尼說，他們和社區中的家長們都希望將兒童使用智能手機的時間推遲至少到8 年級，他們稱這是一個「不用怎麼去想的」問題，並表示這將有助改善兒童的社交和學業。





他們說：『很多學校、老師和校長告訴我們，孩子們不再進行社交，忘記了與朋友交談的藝術，他們在操場上只是並肩坐著在發短信。』





