【以為未開學?】校區限速回歸 隨時扣分兼罰幾百

大多數學生要到下周初才能返回學校，但新州校區規則開始回歸，駕車者已被敦促要保持警剔。





全國汽車協會(NRMA)的新數據顯示，僅在2022年1月的兩個無學生上學日內，就對校區內的司機發出3100多宗超速罰款——平均每天超過1500 宗，而在去年同期，每天的罰單大約1500宗。





在兩天的時間，罰款總共超過750,000元，其中絕大多數罰款是對在每小時限制40公里的路上，超速10公里或以下。





在這2天，校區罰款最嚴重的熱點是在 Chester Hill 的 Woodville Road（有232 次罰款），其次是 Ryde 的 Victoria Road（143 次罰款）和 North Ryde 的 Lane Cove Road（127 次罰款）。





NRMA 發言人科里（Peter Khoury）表示表示，在學校周圍超速行駛絕對不可以，但司機需要更好地了解校區何時執行或不執行有關規則。





他指出，人們很明顯仍然沒有意識到校區在已公佈的上學日都有限速規則，「即使是像今天這樣的無學生日」。





他認為，罰款的金額高昂是有理據，因為在學校超速行駛是不可接受，如果駕駛者在學校區域被抓到，將收到巨額罰款和雙倍扣分。





科里呼籲對新州的所有學校進行審查，以更好管理司機如何通過特別要小心的區域，以及如何更好地在交通高峰時間管理接送等。



他續指，許多委員會和學校報告指，因為人們在校區域非法停車，家長和監護人的行為在道路安全上成最大挑戰。他強調，這些行為不僅違法，而且很危險。





他認為，對新州所有學校進行道路安全審計，將有助於清楚地了解學校周圍的行為，以及政府和社區如何努力改善最受保護的道路使用者的安全。





目前，在活躍校區內車速違反每小時10公里的司機，將被罰款494 元並扣兩分。在目前的澳洲國慶日雙倍扣分期間，同樣的違規行為將使司機被扣4分。





在新州，大多數學區的運作時間為上午8點至9點30分和下午2點30 分至下午4點 ，但各區會因不同情況有差別，促請司機仔細閱讀路標。





NRMA呼籲政府做更多的工作來教育社區，在不是上學日都要放慢速度，因為在一些學校可能會有學生。





他指「認為自己沒有做錯」卻被罰款的人，每年都在增加，他希望，一開始就可以令駕駛者放慢速度。



新州頭5個校區超速黑點(2022年1月)

在 Chester Hill 的Woodville路南行（232 次罰款） 在Ryde 的Victoria 路– 東行和西行（143 次罰款） 在North Ryde 的Lane Cove 路– 北行和南行（127 次罰款） 在Maroubra 的Bunnerong 路- 南行（罰款117次） 在Bankstown的 Hume 高速公路– 西行（罰款 117 次）